Pohrana paketa

Brže postavljanje aplikacija izgrađenih s Parcel-om na Hostingeru

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
pohranjivanje paketa

Jednostavno određivanje cijena, bez skrivenih troškova

Hostirajte svoje Parcel-izgrađene aplikacije s povjerenjem na pouzdanom Node.js hostingu. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati bez rizika.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Pošiljka se brže gradi

Prenesite kod koji ste spojili s Parcelom iz lokalnih verzija u aktivno raspoređivanje bez promjene tijeka rada. Hostingerov Node.js hosting pruža vašoj aplikaciji jednostavan put do produkcije, tako da možete isporučiti projekt koji ste izradili s manje postavljanja i manje koraka implementacije. Nakon što je online, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj za Node.js opterećenja, s vremenom rada i skaliranjem koje pokrivaju rast prometa. Trošite manje vremena na održavanje poslužitelja, a više vremena na usavršavanje koda i značajki koje su važne.
pohranjivanje paketa

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu paketa

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga paketa.
Hosting paketa znači postavljanje Node.js aplikacije ili web-mjesta koje ste izradili pomoću Parcela na aktivni poslužitelj kako bi mu korisnici mogli pristupiti. To je važno jer vašem projektu treba okruženje za izvođenje, upravljanje procesima i mrežni pristup izvan vašeg lokalnog računala.
S VPS-om sami upravljate serverom, ažuriranjima OS-a, verzijom Nodea i postavljanjem implementacije. S našim Node.js hostingom, okruženjem se upravlja umjesto vas, tako da se vi usredotočujete na aplikaciju umjesto na održavanje servera.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte iz željene grane. Ažuriranja se zatim mogu preuzeti iz Gita baš kao i s javnim repozitorijem.
Planovi uključuju definirana ograničenja resursa i ako vaša aplikacija naraste izvan njih, možda ćete morati nadograditi umjesto da plaćate iznenadne naknade za prekoračenje. Ako promet postane stalan ili previše resursa, bolje je prijeći na veći plan prije nego što performanse padnu.
Pošaljite svoj projekt na GitHub ili ga prenesite iz svog lokalnog okruženja, zatim spojite repozitorij i postavite naredbe za izgradnju i pokretanje. Ako migrirate s drugog hosta, zadržite istu verziju Node.js-a i varijable okruženja kako biste smanjili vrijeme postavljanja.

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