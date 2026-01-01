Nuxt hosting

Implementirajte Nuxt aplikacije za nekoliko minuta, a ne sati

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
nuxt hosting

Jednostavne cijene Nuxt hostinga, bez skrivenih troškova

Hostirajte svoju Nuxt aplikaciju s povjerenjem na pouzdanoj infrastrukturi izgrađenoj za produkciju. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati bez rizika.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Izgrađeno za način na koji se Nuxt skalira

Postavite svoju Nuxt aplikaciju na Hostinger Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Pošaljite svoj kod i vaš projekt će se pokrenuti u Node.js okruženju koje podržava renderiranje na strani poslužitelja, API rute i tijek izgradnje koji vaš stog očekuje. Vaša aplikacija ostaje jednostavna za upravljanje kako promet raste, s vremenom rada i prostorom za resurse za rješavanje stvarne upotrebe. To vam daje jednostavan put od razvoja do produkcije, s manje vremena utrošenog na održavanje poslužitelja.
nuxt hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o Nuxt hostingu

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o Nuxt hosting uslugama.
Nuxt hosting je produkcijsko okruženje za pokretanje Nuxt aplikacija, uključujući Node.js runtime i postavke implementacije koje su im potrebne. Važno je jer samo hosting statičkih datoteka ne pokriva renderiranje na strani poslužitelja, API rute ili druge značajke poslužitelja koje vaša Nuxt aplikacija može koristiti.
S redovnim VPS hostingom sami upravljate serverom, ažuriranjima OS-a, verzijom Node.js-a, upraviteljem procesa i sigurnošću. S našim Nuxt hostingom, taj infrastrukturni sloj se rješava umjesto vas, tako da implementirate i pokrećete aplikaciju bez održavanja cijelog serverskog steka.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i odaberite granu koju želite implementirati. Nakon toga, ažuriranja se mogu implementirati iz novih pushova baš kao i s javnim repozitorijem.
Promet je ograničen resursima vašeg plana, pa ako vaša Nuxt aplikacija naraste izvan njih, možda ćete morati nadograditi. Ne dodajemo iznenadne naknade za prekoračenje za normalnu upotrebu, ali dugotrajno visok promet može zahtijevati veći plan.
Nuxt aplikaciju možete premjestiti tako da projekt pošaljete na GitHub, povežete repozitorij i postavite ga na Hostinger. Ako već imate aktivnu aplikaciju negdje drugdje, usmjerite istu bazu koda ovdje i ažurirajte sve varijable okruženja ili postavke izgradnje prema potrebi.

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