nuxt hosting

Izgrađeno za način na koji se Nuxt skalira

Postavite svoju Nuxt aplikaciju na Hostinger Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Pošaljite svoj kod i vaš projekt će se pokrenuti u Node.js okruženju koje podržava renderiranje na strani poslužitelja, API rute i tijek izgradnje koji vaš stog očekuje. Vaša aplikacija ostaje jednostavna za upravljanje kako promet raste, s vremenom rada i prostorom za resurse za rješavanje stvarne upotrebe. To vam daje jednostavan put od razvoja do produkcije, s manje vremena utrošenog na održavanje poslužitelja.