Nextjs hosting

Postavite Next.js aplikacije za nekoliko minuta, a ne sati

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
nextjs hosting

Next.js hosting planovi s jednom jasnom mjesečnom cijenom

Pouzdan hosting vaše Next.js aplikacije na stabilnoj infrastrukturi za produkciju. Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Izgrađeno za način na koji se Next.js skalira

Implementirajte svoju Next.js aplikaciju bez potrebe za postavljanjem poslužitelja. Objavite svoj kod, a Hostingerov Node.js hosting brine se o izgradnji, vremenu izvođenja i usmjeravanju tako da SSR, ISR i API rute rade kako se očekuje. Vaš projekt također radi na infrastrukturi izgrađenoj za stabilnu izvedbu i pouzdano vrijeme rada, s prostorom za rukovanje prometom kako raste. To vam daje jednostavniji put do produkcije i manje vremena provedenog na operativnim poslovima.
nextjs hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Next.js hosting - FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o Nextjs uslugama hostinga.
Next.js hosting je produkcijsko okruženje za pokretanje Next.js aplikacija s Node.js runtimeom, procesom izrade i značajkama na strani poslužitelja koje vaša aplikacija treba. Važan je jer Next.js projekti često ovise o SSR-u, API rutama i dinamičkom renderiranju koje statički hosting ne može podržati.
S VPS-om sami upravljate OS-om, verzijom Node.js-a, upraviteljem procesa, sigurnosnim ažuriranjima i postavkom implementacije. Uz naš Node.js hosting, ti poslovi poslužitelja su obrađeni za vas, tako da možete implementirati svoju Next.js aplikaciju bez održavanja poslužiteljskog stoga.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte s grane koju želite. Ažuriranja se mogu povući s Gita baš kao i s javnim repozitorijem.
Da, planovi uključuju ograničenja resursa, a ako vaša aplikacija naraste iznad njih, možda ćete morati nadograditi. Ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za uobičajene skokove prometa, ali dugotrajno korištenje koje premašuje kapacitet vašeg plana može zahtijevati viši paket.
Pošaljite svoju aplikaciju u Git repozitorij, povežite je s Hostingerom i implementirajte granu koju želite pokrenuti u produkciji. Ako se selite s drugog pružatelja hostinga, možete usmjeriti svoju domenu nakon implementacije i migrirati varijable okruženja i postavke izrade prema potrebi.

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