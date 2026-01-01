Izgrađeno za način na koji se Next.js skalira

Implementirajte svoju Next.js aplikaciju bez potrebe za postavljanjem poslužitelja. Objavite svoj kod, a Hostingerov Node.js hosting brine se o izgradnji, vremenu izvođenja i usmjeravanju tako da SSR, ISR i API rute rade kako se očekuje. Vaš projekt također radi na infrastrukturi izgrađenoj za stabilnu izvedbu i pouzdano vrijeme rada, s prostorom za rukovanje prometom kako raste. To vam daje jednostavniji put do produkcije i manje vremena provedenog na operativnim poslovima.