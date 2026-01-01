nestjs hosting

Hosting spreman za produkciju za NestJS

Implementirajte svoju NestJS aplikaciju s postavkama koje odgovaraju načinu na koji se Node.js projekti grade i isporučuju. Pošaljite svoj kod, a Hostinger će se pobrinuti za izvođenje tako da su kontroleri, usluge i API-ji spremni za rad bez dodatnog postavljanja poslužitelja. Vaš projekt ostaje na infrastrukturi izgrađenoj za pouzdanost, s prostorom za rukovanje prometom kako raste. To vam daje manje vremena provedenog na održavanju i više vremena za isporuku promjena u vašu aplikaciju.