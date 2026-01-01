Od izrade uz Lovable do aplikacije

Uzmite ono što izgradite u Lovableu i prebacite u produkciju bez dodatnog postavljanja. Hostingerov Node.js hosting pruža vašoj aplikaciji čist put od prototipa do aktivne web stranice, tako da možete objaviti kod i pokrenuti svoj projekt uz minimalne prepreke. Nakon što je implementirana, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za pouzdanost i stabilne performanse. To znači manje vremena provedenog na održavanju poslužitelja i više vremena za isporuku značajki na koje se vaši korisnici mogu osloniti.