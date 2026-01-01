Lovable hosting

Implementirajte aplikacije izrađene pomoću Lovablea za nekoliko minuta

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
lovable hosting

Jednostavno određivanje cijena, bez skrivenih troškova

Implementirajte Lovable aplikacije na pouzdanoj infrastrukturi. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata, te ga možete isprobati s povjerenjem.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Od izrade uz Lovable do aplikacije

Uzmite ono što izgradite u Lovableu i prebacite u produkciju bez dodatnog postavljanja. Hostingerov Node.js hosting pruža vašoj aplikaciji čist put od prototipa do aktivne web stranice, tako da možete objaviti kod i pokrenuti svoj projekt uz minimalne prepreke. Nakon što je implementirana, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za pouzdanost i stabilne performanse. To znači manje vremena provedenog na održavanju poslužitelja i više vremena za isporuku značajki na koje se vaši korisnici mogu osloniti.
lovable hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Lovable hosting - FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o uslugama Lovable hostinga.
Lovable hosting znači postavljanje Node.js aplikacije koju ste izradili pomoću Lovablea na aktivni poslužitelj gdje joj korisnici mogu pristupiti. To je važno jer je Lovable namijenjen izgradnji aplikacije, dok hosting osigurava vrijeme izvođenja, dostupnost i javni pristup koji su vašoj aplikaciji potrebni u produkciji.
S VPS-om sami upravljate OS-om, Node.js runtimeom, upraviteljem procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S Hostinger Node.js hostingom, ti serverski zadaci se obavljaju umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na aplikaciju koju ste izradili u Lovableu umjesto na održavanje servera.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte granu koju želite. Ažuriranja iz tog repozitorija zatim se mogu prenositi u vašu implementaciju bez javnog objavljivanja koda.
Da, svaki plan ima ograničenja resursa i ako vaša aplikacija ta ograničenja premaši, možda ćete morati nadograditi. Ne naplaćujemo skrivene naknade za prekoračenje za iznenadne poraste prometa, ali trebali biste odabrati plan koji odgovara vašoj očekivanoj upotrebi.
Prenesite svoju Lovable aplikaciju na GitHub, povežite repozitorij u Hostingeru i implementirajte je. Ako se selite s drugog pružatelja hostinga, obično možete ponovno koristiti istu kodnu bazu i varijable okruženja, tako da postavljanje ostaje jednostavno.

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