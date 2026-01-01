Brža isporuka uz Google Antigravity tijekove rada

Uzmite ono što izgradite u Google Antigravityju i prebacite to u produkciju na Node.js hostingu bez prepravljanja vašeg stoga. Pošaljite svoj kod, a Hostinger će se pobrinuti za postavljanje vremena izvođenja tako da vaša aplikacija krene čisto i ponaša se onako kako očekujete. Nakon što je objavljen, vaš projekt radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za stabilnu dostupnost i prostor za rast. To vam daje jednostavniji put implementacije i manje vremena provedenog na održavanju poslužitelja.