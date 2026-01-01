Hosting Google AI studija

Implementirajte aplikacije izrađene pomoću Google AI Studija za nekoliko minuta

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
hosting Google AI studija

Jednostavno određivanje cijena za hosting Google AI Studija

Hostirajte aplikacije koje izradite pomoću Google AI Studija na pouzdanoj infrastrukturi dizajniranoj za produkciju. Svaki plan uključuje naše 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati s povjerenjem.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Od Google AI Studija do brze aplikacije uživo

Prenesite aplikacije i prototipove koje izgradite u Google AI Studiju iz lokalnog testiranja u živo Node.js okruženje bez promjene tijeka rada. Pošaljite svoj kod, a Hostinger će se pobrinuti za izvođenje i implementaciju tako da je vaš projekt spreman za korištenje stvarnim korisnicima uz manje postavljanja. Nakon što je objavljena, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj za stabilno vrijeme rada i prostor za rast kako se promet povećava. Trošite manje vremena na održavanje poslužitelja, a više vremena na usavršavanje značajki o kojima ovisi vaš stog.
hosting Google AI studija

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu Google AI Studija

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga za Google AI Studio.
To znači postavljanje Node.js aplikacije ili web-mjesta koje ste izradili pomoću Google AI Studija na aktivni poslužitelj kako bi mu korisnici mogli pristupiti. Google AI Studio je alat za razvoj, a ne nešto što izravno hostirate.
S VPS hostingom sami upravljate serverom, ažuriranjima OS-a, verzijom Node.js-a, upraviteljem procesa i sigurnošću. S Hostinger Node.js hostingom, ti zadaci platforme se obavljaju umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na aplikaciju koju ste izradili.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte ga iz željene grane. Ažuriranja se mogu implementirati iz Gita na isti način kao i s javnim repozitorijem.
Planovi uključuju definirana ograničenja resursa i ako vaša aplikacija ta ograničenja preraste, može se usporiti ili joj je potreban veći plan. Ne dodajemo iznenadne naknade za prekoračenje za uobičajene skokove prometa; ako vam je potreban veći kapacitet, nadograđujete plan.
Pošaljite aplikaciju na GitHub, povežite repozitorij u Hostingeru i implementirajte željenu granu. Ako se već izvodi negdje drugdje, možete ovdje usmjeriti istu bazu koda s minimalnim promjenama, sve dok odgovara zahtjevima hostinga za Node.js.

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