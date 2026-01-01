Od Google AI Studija do brze aplikacije uživo

Prenesite aplikacije i prototipove koje izgradite u Google AI Studiju iz lokalnog testiranja u živo Node.js okruženje bez promjene tijeka rada. Pošaljite svoj kod, a Hostinger će se pobrinuti za izvođenje i implementaciju tako da je vaš projekt spreman za korištenje stvarnim korisnicima uz manje postavljanja. Nakon što je objavljena, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj za stabilno vrijeme rada i prostor za rast kako se promet povećava. Trošite manje vremena na održavanje poslužitelja, a više vremena na usavršavanje značajki o kojima ovisi vaš stog.