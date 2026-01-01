Isporuka aplikacija izrađenih u Copilotu bez ikakvih problema

Uzmite ono što izgradite s GitHub Copilotom i postavite to na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Vaš se kod isporučuje kao funkcionalna aplikacija ili web-mjesto, s jednostavnim putem od lokalnog razvoja do produkcije. Nakon što je objavljen, vaš se projekt pokreće na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za Node.js aplikacije, tako da trošite manje vremena na održavanje poslužitelja, a više vremena na slanje ažuriranja. Dobivate pouzdanost i prostor za održavanje stabilnosti vašeg stacka kako promet raste.