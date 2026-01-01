Gatsby hosting

Implementirajte Gatsby stranice za nekoliko minuta, a ne sati

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
Gatsby hosting

Jednostavno određivanje cijena za Gatsby hosting

Hostirajte svoju Gatsby aplikaciju s povjerenjem na pouzdanom Node.js hostingu izgrađenom za produkciju. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati bez rizika.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Stvoreno za Gatsbyjevu izvedbu

Postavite svoju Gatsby stranicu na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Objavite svoj kod, a vaše statičke stranice i logika aplikacije poslužuju se iz okruženja koje je spremno za moderne JavaScript projekte. Vaš projekt ostaje na upravljanoj infrastrukturi, a vrijeme rada i skaliranje su obrađeni za vas. To znači manje zadataka implementacije za upravljanje i više vremena za izgradnju značajki koje vaši korisnici zapravo mogu vidjeti.
Gatsby hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu Gatsby

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga Gatsby.
Gatsby hosting znači implementaciju Gatsby aplikacije ili web-mjesta u runtime okruženje koje opslužuje generirani frontend i podržava Node.js dijelove koji bi mogli biti potrebni vašem projektu. To je važno jer produkcijski hosting brine o vremenu rada, skaliranju i implementaciji, tako da ne morate sve pokretati sa svog lokalnog računala.
S VPS-om sami upravljate serverom, Node.js verzijom, upraviteljem procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S upravljanim Gatsby hostingom, platforma se brine za runtime i implementaciju umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na aplikaciju umjesto na postavljanje servera.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte ga iz grane koju želite koristiti. Ažuriranja se mogu implementirati iz budućih pushova na isti način kao i s javnim repozitorijem.
Postoje ograničenja plana za resurse i promet, a ako projekt preraste ta ograničenja, morate nadograditi umjesto plaćanja nasumičnih naknada za prekoračenje. Provjerite detalje plana za trenutna ograničenja prije pokretanja u većem opsegu.
Povežite Gatsby projekt iz svog Git repozitorija ili prenesite izvorni kod za izgradnju, a zatim ga implementirajte u Hostingeru. Ako se selite s drugog hosta, ažurirajte varijable okruženja i postavke domene, a zatim provjerite odgovaraju li izgradnja i okruženje izvođenja vašim trenutnim postavkama.

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