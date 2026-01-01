Gatsby hosting

Stvoreno za Gatsbyjevu izvedbu

Postavite svoju Gatsby stranicu na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Objavite svoj kod, a vaše statičke stranice i logika aplikacije poslužuju se iz okruženja koje je spremno za moderne JavaScript projekte. Vaš projekt ostaje na upravljanoj infrastrukturi, a vrijeme rada i skaliranje su obrađeni za vas. To znači manje zadataka implementacije za upravljanje i više vremena za izgradnju značajki koje vaši korisnici zapravo mogu vidjeti.