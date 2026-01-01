Hosting Framera

Implementirajte Framer projekte s bržim i jednostavnijim hostingom

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
hosting framera

Jednostavan Framer hosting, jedna jasna cijena

Hostirajte aplikacije i web-lokacije koje izgradite s Framerom na pouzdanoj infrastrukturi kojoj možete vjerovati. Svaki plan uključuje naše 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati s povjerenjem.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Od ideja za uokvirivače do živih web-mjesta

Pretvorite svoj Framer projekt u aktivnu Node.js aplikaciju bez dodatnih problema s implementacijom. Pošaljite svoj kod, a Hostinger će se pobrinuti za izvođenje i postavljanje tako da vaša web-lokacija ili aplikacija prelazi iz lokalne izgradnje u produkciju s manje ručnog rada. Vaš projekt radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za stabilno vrijeme rada i predvidljive performanse kako se promet mijenja. To vam daje jednostavniji put za održavanje ažuriranja bez trošenja vremena na održavanje poslužitelja.
hosting framera

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu Framera

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o Framer uslugama hostinga.
Hosting Framera znači postavljanje Node.js aplikacija ili web-mjesta koje izgradite pomoću Framera na aktivni poslužitelj kako bi im korisnici mogli pristupiti. To je važno jer lokalne ili pregledne verzije nisu hosting za produkciju, a i dalje vam je potrebno vrijeme izvođenja, vrijeme rada i javni URL.
S VPS-om sami upravljate OS-om, Node.js runtimeom, upraviteljem procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S Hostinger Node.js hostingom, upravljanje serverom obavlja se umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na aplikaciju izgrađenu s Framerom umjesto na održavanje infrastrukture.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte ga iz željene grane. Nakon toga, ažuriranja se mogu implementirati iz istog repozitorija bez njegovog javnog objavljivanja.
Planovi imaju ograničenja resursa i ako vaša aplikacija premaši ta ograničenja, možda ćete morati nadograditi. Ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za normalne skokove prometa, ali kontinuirano korištenje izvan ograničenja plana treba premjestiti na veći plan.
Pošaljite svoj projekt na GitHub, povežite repozitorij u Hostingeru i implementirajte željenu granu. Ako se selite s drugog hosta, usmjerite svoju domenu na novu aplikaciju nakon implementacije i provjerite varijable okruženja i postavke izgradnje.

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