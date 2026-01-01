Fastify hosting

Implementirajte Fastify aplikacije za nekoliko minuta, a ne sati

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
Fastify hosting

Jednostavne cijene Fastifyja, bez skrivenih troškova

Hostirajte svoju Fastify aplikaciju s povjerenjem na pouzdanom Node.js hostingu izgrađenom za produkciju. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati bez rizika.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Fastify hosting bez uskih grla

Implementirajte svoju Fastify aplikaciju s postavkama koje pojednostavljuju put od koda do produkcije. Pokrenite svoj projekt, pokrenite Node.js runtime i pokrenite API-je ili web-stranice bez trošenja vremena na prilagođenu konfiguraciju poslužitelja. Vaša aplikacija ostaje na upravljanom hostingu izgrađenom za pouzdanost, tako da se rast prometa i rutinsko održavanje rješavaju s manje ručnog rada. To vam daje čišći proces implementacije i više vremena za fokusiranje na rute, logiku i značajke koje su važne.
Fastify hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu na Fastifyju

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga Fastify.
Fastify hosting znači pokretanje Fastify aplikacije na poslužiteljskom okruženju koje podržava Node.js, ovisnosti i proces pokretanja vaše aplikacije. To je važno jer vašem kodu treba mjesto za kontinuirano izvođenje, obradu zahtjeva i dostupnost u produkciji.
S VPS-om sami upravljate OS-om, verzijom Node.js-a, upraviteljem procesa, obrnutim proxyjem i ažuriranjima. S našim Node.js hostingom za Fastify, ti zadaci na razini poslužitelja obavljaju se umjesto vas, tako da implementirate aplikaciju bez upravljanja cijelim strojem.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte iz željene grane. Ažuriranja se zatim mogu preuzeti iz Gita baš kao i s javnim repozitorijem.
Planovi uključuju definirana ograničenja resursa, pa ako vaša Fastify aplikacija naraste preko njih, možda ćete morati nadograditi. Ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za normalnu upotrebu, ali kontinuirani promet iznad kapaciteta vašeg plana može utjecati na performanse.
Pošaljite svoj Fastify projekt na GitHub ili ga prenesite, a zatim ga povežite s Hostingerom i postavite naredbu za pokretanje i varijable okruženja. Ako vaša aplikacija već radi lokalno s Node.js-om, tijek implementacije je obično jednostavan.

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