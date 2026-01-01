Fastify hosting bez uskih grla

Implementirajte svoju Fastify aplikaciju s postavkama koje pojednostavljuju put od koda do produkcije. Pokrenite svoj projekt, pokrenite Node.js runtime i pokrenite API-je ili web-stranice bez trošenja vremena na prilagođenu konfiguraciju poslužitelja. Vaša aplikacija ostaje na upravljanom hostingu izgrađenom za pouzdanost, tako da se rast prometa i rutinsko održavanje rješavaju s manje ručnog rada. To vam daje čišći proces implementacije i više vremena za fokusiranje na rute, logiku i značajke koje su važne.