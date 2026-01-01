Hosting Docusaurusa

Implementirajte Docusaurus stranice za nekoliko minuta, a ne sati

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
hosting docusaurusa

Jednostavne cijene za Docusaurus hosting

Hostirajte svoju Docusaurus stranicu s povjerenjem na pouzdanom Node.js hostingu izgrađenom za produkciju. Svaki plan uključuje naše 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati bez rizika.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Izrađeno za skalabilne dokumente Docusaurusa

Postavite svoju Docusaurus stranicu na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja. Pokrenite svoju aplikaciju za dokumente, a Hostinger će se pobrinuti za izvođenje tako da je vaša stranica sa sadržajem spremna za posluživanje stranica jednostavnim, poznatim tijekom rada. Vaš projekt također radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za pouzdanost, tako da trošite manje vremena na održavanje poslužitelja, a više vremena na ažuriranje sadržaja. To vašem timu daje stabilan dom za dokumentaciju koja može pratiti rast vaše stranice.
hosting docusaurusa

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu Docusaurusa

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga Docusaurusa.
Hosting Docusaurusa znači postavljanje web-mjesta izgrađenog s Docusaurusom u aktivno Node.js okruženje kako bi mu ljudi mogli pristupiti online. To je važno jer vaši dokumenti, blog ili projektna web-mjesta trebaju serversko okruženje za izvođenje i stabilan proces implementacije, a ne samo lokalni razvoj.
S VPS-om sami upravljate OS-om, verzijom Node.js-a, pokretanjem procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S Hostinger Node.js hostingom za docusaurus hosting, postavljanje vremena izvođenja i implementacije se upravlja umjesto vas, tako da se vi usredotočujete na web-mjesto umjesto na održavanje poslužitelja.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte iz željene grane. Nakon toga, slanje na tu granu može pokrenuti ažuriranja na isti način kao i kod javnog repozitorija.
Promet je vezan uz ograničenja vašeg hosting plana i ako vaša Docusaurus stranica naraste izvan njih, možda ćete morati nadograditi. Ne skrivamo naknade za prekoračenje iza nejasnih formulacija, stoga provjerite ograničenja plana prije pokretanja.
Stavite stranicu u Git repozitorij, povežite je s Hostingerom i implementirajte granu koja sadrži vašu produkcijsku verziju. Ako migrirate s drugog hosta, usmjerite svoju domenu nakon implementacije i provjerite odgovaraju li postavke verzije vašim postojećim postavkama.

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