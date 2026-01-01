Hostiranje kursora

Implementirajte aplikacije izgrađene pomoću Cursor AI-a za nekoliko minuta

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
hosting kursora

Jednostavno određivanje cijena, bez skrivenih troškova

Aplikacije koje izradite uz Cursor AI postavite na pouzdan hosting kojem možete vjerovati. Svaki plan uključuje 30-dnevno jamstvo povrata novca, tako da ga možete isprobati s povjerenjem.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Brže isporučite ono što izgradite u Cursor AI-u

Prenesite aplikacije koje izradite pomoću Cursor AI-a iz lokalnih datoteka u aktivno Node.js okruženje bez promjene tijeka rada. Pošaljite svoj kod, a Hostinger će se pobrinuti za postavljanje tako da je vaš projekt spreman za pokretanje s manje trenja i manje koraka implementacije. Nakon što je aktivna, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za Node.js opterećenja, s osiguranim vremenom rada i skaliranjem. To vam daje jednostavniji put od prototipa do produkcije, dok se vi fokusirate na kod u svom editoru.
hosting kursora

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
Krenite
Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostiranju kursora

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama Cursor hostinga.
To znači postavljanje Node.js aplikacije koju izgradite u Cursor AI-u na aktivni poslužitelj gdje joj korisnici mogu pristupiti. To je važno jer vam Cursor AI pomaže u pisanju koda, ali hosting je ono što održava aplikaciju u produkciji.
S VPS-om sami upravljate OS-om, Node.js runtimeom, upraviteljem procesa, ažuriranjima i sigurnošću. S Hostingerovim Node.js hostingom, taj serverski posao se obavlja umjesto vas, tako da se možete usredotočiti na aplikaciju izgrađenu u Cursor AI-u.
Da. Povežite svoj GitHub račun, odobrite pristup privatnom repozitoriju i implementirajte ga iz željene grane. Repozitorij možete zadržati privatnim tijekom cijelog procesa.
Vaš plan uključuje određenu količinu resursa i ako vaša aplikacija naraste preko te granice, morat ćete nadograditi. Ne naplaćujemo iznenadne naknade za prekoračenje za skokove prometa, ali dugotrajno veća upotreba može zahtijevati veći plan.
Pošaljite svoj projekt na GitHub ili prenesite kod, a zatim ga povežite s Hostingerom i implementirajte Node.js aplikaciju. Ako se selite s drugog hosta, usmjerite iste postavke aplikacije, varijable okruženja i naredbe za izgradnju na novoj implementaciji.

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.