Brže isporučite ono što izgradite u Cursor AI-u

Prenesite aplikacije koje izradite pomoću Cursor AI-a iz lokalnih datoteka u aktivno Node.js okruženje bez promjene tijeka rada. Pošaljite svoj kod, a Hostinger će se pobrinuti za postavljanje tako da je vaš projekt spreman za pokretanje s manje trenja i manje koraka implementacije. Nakon što je aktivna, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za Node.js opterećenja, s osiguranim vremenom rada i skaliranjem. To vam daje jednostavniji put od prototipa do produkcije, dok se vi fokusirate na kod u svom editoru.