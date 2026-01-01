Hosting Continue.dev

Izgradite s Continue.dev, implementirajte svoje aplikacije na Hostingeru

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
hosting continue.dev

Jedna mjesečna cijena, bez skrivenih troškova

Odaberite plan koji odgovara vašem tijeku rada i s povjerenjem hostirajte Continue.dev. Uživajte u pouzdanim performansama, jednostavnom postavljanju i našem 30-dnevnom jamstvu povrata novca.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Brže isporučite ono što izgradite uz Continue.dev

Prenesite ono što izgradite s Continue.dev-om od prototipa do produkcije bez promjene tijeka rada. Hostingerov Node.js hosting pruža vašoj aplikaciji jednostavan put od lokalnog razvoja do živog okruženja, tako da možete implementirati projekt koji ste usavršavali i nastaviti raditi u stogu koji poznajete. Nakon što je uživo, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za Node.js, s pouzdanim vremenom rada i prostorom za rukovanje rastućim prometom. To znači manje vremena za postavljanje i održavanje poslužitelja te više vremena za isporuku značajki i poboljšanje proizvoda.
hosting continue.dev

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o hostingu Continue.dev

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama hostinga Continue.dev.
Hosting Continue.dev je upravljano okruženje za pokretanje i povezivanje Continue.dev-a s vašim aplikacijama, alatima i pružateljima modela. Pomaže vam da brže implementirate sustav bez potrebe da sami postavljate poslužitelj, ažurirate ga ili ga osnovno održavate.
VPS vam daje potpunu kontrolu nad serverom, ali vi upravljate postavljanjem, sigurnošću, skaliranjem i ažuriranjima. Continue.dev hosting je jednostavniji: unaprijed je konfiguriran za uslugu, tako da možete brže započeti s manje ručnog rada.
Da. Continue.dev hosting podržava privatne GitHub repozitorije, tako da možete sigurno povezati svoj kod i zaštititi interne projekte tijekom implementacije.
Planovi mogu uključivati ograničenja resursa na temelju korištenja. Ako vašoj aplikaciji treba veći kapacitet, možete nadograditi prije nego što dosegnete ograničenja umjesto plaćanja neočekivanih naknada za prekoračenje.
Postavljanje je jednostavno i osmišljeno za tehničke korisnike. Ako se selite s drugog hosta, svoj projekt možete migrirati povezivanjem repozitorija, konfiguriranjem okruženja i implementacijom u nekoliko koraka.

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