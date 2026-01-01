Od Bolt.new ideje do aplikacije uživo

Prenesite aplikaciju ili web-stranicu koju izradite u Bolt.new od prototipa do produkcije bez promjene radnog tijeka. Hostingerov Node.js hosting pruža vam jednostavan put do implementacije vašeg projekta, tako da možete prijeći s generiranog koda na aktivnu aplikaciju s manje postavljanja. Nakon što je aktivna, vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi izgrađenoj za Node.js, s vremenom rada i skaliranjem koje se rješava za vas. To znači manje vremena za održavanje poslužitelja i više vremena za poboljšanje proizvoda koji vaši korisnici zapravo vide.