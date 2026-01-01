Od Base44 ideje do aplikacije, brzo

Prenesite aplikacije i prototipove koje izgradite s Base44 od ideje do implementacije uživo bez promjene načina rada. Hostingerov Node.js hosting pruža vam jednostavan put do produkcije, tako da se vaš projekt može preseliti iz lokalnog okruženja u postavku koja je spremna za stvarne korisnike. Nakon što se pokrene, vaša aplikacija ostaje na upravljanoj infrastrukturi, a dostupnost i skaliranje ne morate rješavati vi. To znači manje vremena za rješavanje serverskih zadataka, a više vremena za usavršavanje značajki, ispravljanje grešaka i isporuku ažuriranja.