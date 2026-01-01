Angular hosting
Implementirajte Angular aplikacije s Node.js hostingom koji se skalira s vama
Jednostavno određivanje cijena za Angular hosting
Prednosti plana Business:
Sve iz plana Business, plus:
Prednosti plana Business:
Sve iz plana Business, plus:
Izrađeno za performanse Angular aplikacije
Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.
1. Povežite svoj projekt
Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.
2. Implementirajte odmah
Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.
3. Upravljajte i skalirajte
Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.
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