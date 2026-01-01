Angular hosting

Implementirajte Angular aplikacije s Node.js hostingom koji se skalira s vama

Besplatna domena za 1 godinu
Besplatna poslovna e-pošta godinu dana
Besplatni upravljani SSL-ovi
od3,99/mj
Krenite Odmah
30-dnevno jamstvo povrata novca
Angular hosting

Jednostavno određivanje cijena za Angular hosting

Hostirajte svoju Angular aplikaciju na pouzdanoj infrastrukturi izgrađenoj za produkciju. Ako vam ne odgovara, naše 30-dnevno jamstvo povrata novca pruža vam mir.
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
NAJPOPULARNIJE
79 % popusta
Business
Više alata i snage za rast
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
5 Web aplikacije
50 web-stranice
Broj CPU jezgri: 2
3 GB RAM-a
50 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: 5 - besplatno 1 godinu

Prednosti plana Business:

Priključak uključen
BESPLATNO
Izradite s Node.js-om, PHP/HTML-om, WordPressom, AI Builderom
Besplatna domena za 1 godinu
Upravljani SSL certifikati
BESPLATNO
Globalna interna CDN mreža
BESPLATNO
Integracija s GitHubom s automatskim implementacijama
Implementacije temeljene na IDE-u
NOVO
Dnevno i sigurnosno kopiranje na zahtjev
Vatrozid web aplikacije
Upravljanje prometom pomoću AI botova
Neograničena propusnost
Upravljana MySQL baza podataka
69 % popusta
Cloud Startup
20 puta više snage za vaše web stranice uz Cloud hosting
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
10 Web aplikacije
NOVO
Neograničeno web-stranice
Broj CPU jezgri: 4
4 GB RAM-a
100 GB najbrže NVMe memorije na svijetu
Poštanskih sandučića po web stranici: Neograničeno - besplatno 1 godinu

Sve iz plana Business, plus:

Iskoristite prioritetnu stručnu podršku – u bilo koje doba
Ostvarite dodatnu kontrolu i stabilnost uz namjensku IP adresu
Velika količina prometa nije problem s pojačanom snagom tijekom tjedna/mjeseca
Veće performanse baze podataka i ograničenja povezivanja
Pogledajte sve značajke

Prikazana cijena je mjesečna cijena bez primjenjivih poreza. Ukupna cijena plana koja se plaća unaprijed pri naplati uključuje mjesečnu stopu pomnoženu s brojem mjeseci u vašem planu, zajedno sa svim primjenjivim porezima.

Izrađeno za performanse Angular aplikacije

Postavite svoju Angular aplikaciju na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja servera. Pokrenite svoj projekt, a Hostinger će se pobrinuti za tijek izvođenja i implementacije kako bi vaša izgrađena stranica ili aplikacija bila dostupna uz manje problema. Vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj da ostane pouzdana s promjenama prometa, tako da trošite manje vremena na održavanje, a više vremena na slanje ažuriranja. To vam daje jednostavniji put od koda do produkcije, s hostingom koji vam ne smeta.
Angular hosting

Pošaljite svoj kod. Mi ćemo preuzeti dalje.

1. Povežite svoj projekt

1. Povežite svoj projekt

Povežite GitHub, prenesite ZIP datoteku ili implementirajte iz AI kodnog asistenta. Vaš se okvir automatski prepoznaje, naredbe za izgradnju obrađuju i spremni ste za slanje.

2. Implementirajte odmah

2. Implementirajte odmah

Pokrenite svoju web aplikaciju za nekoliko sekundi. Serveri, sigurnost i skaliranje - sve je pod kontrolom.

3. Upravljajte i skalirajte

3. Upravljajte i skalirajte

Zadržite kontrolu i skalirajte puni samopouzdanja. Pratite izvedbu, mapirajte domene i automatski ponovno implementirajte.

Pogledajte planove

Preporučena lokacija servera:

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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Odaberite lokaciju poslužitelja ili CDN blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre i CDN-ove diljem svijeta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija, Južna Amerika, Južna Afrika i Australija.
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Lokalna implementacija. Globalni doseg.

Često postavljana pitanja o Angular hostingu

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama Angular hostinga.
Angular hosting je produkcijsko okruženje u kojem Node.js aplikacija ili web-mjesto koje ste izradili pomoću Angulara radi za stvarne korisnike. Važno je jer vam je potreban poslužitelj koji može obraditi implementaciju, ovisnosti za vrijeme izvođenja, usmjeravanje i vrijeme rada izvan vašeg lokalnog računala.
S VPS-om sami upravljate OS-om, verzijom Node.js-a, upravljanjem procesima, ažuriranjima i sigurnošću. S Hostinger Node.js hostingom, platforma upravlja slojem poslužitelja tako da možete implementirati svoju Angular aplikaciju bez održavanja cijelog stroja.
Da. Povežite svoj GitHub račun, autorizirajte pristup privatnom repozitoriju i implementirajte ga iz željene grane. Ažuriranja se mogu preuzeti iz istog privatnog repozitorija nakon svakog slanja.
Ako promet naraste izvan ograničenja vašeg plana, zahtjevi mogu biti ograničeni ili se performanse mogu smanjiti dok ne nadogradite. Hostinger to ne skriva iza nejasnog naplatnog sustava; kapacitet je vezan uz plan koji odaberete.
Pošaljite svoj projekt na GitHub ili uvezite postojeći kod, a zatim povežite repozitorij u Hostingeru i implementirajte ga. Ako se selite s drugog hosta, usmjerite svoju domenu na novu aplikaciju nakon implementacije i provjerite varijable okruženja i postavke izgradnje.

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