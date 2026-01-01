Angular hosting

Izrađeno za performanse Angular aplikacije

Postavite svoju Angular aplikaciju na Node.js hosting bez dodatnog postavljanja servera. Pokrenite svoj projekt, a Hostinger će se pobrinuti za tijek izvođenja i implementacije kako bi vaša izgrađena stranica ili aplikacija bila dostupna uz manje problema. Vaša aplikacija radi na upravljanoj infrastrukturi dizajniranoj da ostane pouzdana s promjenama prometa, tako da trošite manje vremena na održavanje, a više vremena na slanje ažuriranja. To vam daje jednostavniji put od koda do produkcije, s hostingom koji vam ne smeta.