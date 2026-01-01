Hostinger Mail u odnosu na GoDaddy e-poštu

Istražujete alternative za GoDaddy Email? Usporedite Hostinger i GoDaddy na prvi pogled kako biste pronašli pravu uslugu hostinga poslovne e-pošte za svoje potrebe.
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Zašto odabrati Hostinger Mail?

Izvrsna e-pošta ne mora biti komplicirana ili skupa. Ovdje Hostinger isporučuje.

Vrijednost koja zapravo ima smisla

Profesionalni inbox ne bi trebao koštati bogatstvo. Hostinger Business Email vam pruža brendiranu adresu, solidnu sigurnost i prostor za rast – bez iznenadnih povećanja cijena obnove.

Spremno za rad za nekoliko minuta

Nema glavobolja s tehničkim postavljanjem. Bez obzira je li vaša domena kod Hostingera ili ne, aktiviranje pristigle pošte potrebno je samo nekoliko klikova – i vaša prva profesionalna e-pošta spremna je za slanje.

Osnovne stvari, pokrivene

Filtriranje neželjene pošte, autentifikacija e-pošte, mobilni pristup i alati za pisanje pomoću umjetne inteligencije – sve ugrađeno. Tako se možete usredotočiti na svoje poslovanje, a ne na pristiglu poštu.

Usporedba

Usporedite cijene i značajke na prvi pogled.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

Početna cijena po poštanskom sandučiću*

Starts at 0,39 €/mjesec
1,99 USD mjesečno

Besplatna domena

Yes
No

Pohrana po poštanskom sandučiću

10 GB-50 GB
10 GB-100 GB

Pseudonimi e-pošte

Do 30
Do 300

Pravila prosljeđivanja

Yes
Yes

Automatski odgovori

Yes
Yes

Zaštita od neželjene pošte i virusa

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Pogledajte tko je otvorio vaše e-poruke

Svi planovi
Ograničeno

Interakcije putem e-pošte

Yes
Yes

Značajke umjetne inteligencije

Da, AI asistent, AI pisanje, pametno pretraživanje i sažeci
Da, izrada e-pošte uz pomoć umjetne inteligencije

E-pošta agenta

Yes
No

Korisnička podrška

Chat uživo 24/7
Telefon i chat 24/7

Ocjena recenzije na Trustpilotu

4.5 / 5.0
4,5 / 5,0
Krenite

*Datum usporedbe: 1. lipnja 2026.

Otkrijte zašto više od 5 milijuna vlasnika web stranica bira Hostinger

Nemojte nam samo vjerovati na riječ – evo što ljudi koji su koristili Hostinger poslovne usluge e-pošte kažu o svom iskustvu.

Simos

Review provider

Koristim Hostinger već više od godinu dana i više sam oduševljen. Iako je njihova ukupna profesionalnost očita, njihova usluga e-pošte je zaista fantastična – pouzdana, jednostavna za postavljanje i savršena za profesionalnu komunikaciju.

Bob Stewart

Review provider

Hostingerova usluga ima ono što mi treba za e-poštu i domenu s pravim značajkama i poštenom cijenom. Druge hosting usluge tvrde da su najbolje, ali vas zatrpavaju složenošću i marketingom.

OASK Publishers

Review provider

Koristim Hostinger Email Services za poslovnu komunikaciju i općenito je iskustvo bilo glatko i pouzdano. Postupak postavljanja bio je jednostavan, a povezivanje e-mailova s prilagođenom domenom bilo je jednostavno, čak i bez naprednog tehničkog znanja.

Kupite svoj poslovni plan e-pošte s umjetnom inteligencijom

30-dnevno jamstvo povrata novca

Otkažite bilo kada

Stalno dostupna podrška

Plan od 48 mjeseci
87 % popusta
Starter
Najbolje za: samostalne poduzetnike
2,99
0,39/mj
Odaberite plan
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 1,59 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Uključen 1 poštanski sandučić
5 GB pohrane po sandučiću
5 pravila prosljeđivanja
5 e-mail aliasa

Prednosti:

Agentic Mail
NAJPOPULARNIJE
75 % popusta
Standard
Najbolje za: mala poduzeća spremna za rast
3,99
0,99/mj
Odaberite plan
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 2,79 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Uključen 1 poštanski sandučić
20 GB pohrane po sandučiću
20 pravila prosljeđivanja
10 e-mail aliasa

Prednosti:

Pretražujte, odgovarajte, sažimajte i pišite – sve uz pomoć AI alata – neograničeno
Pogledajte tko je otvorio vaše e-poruke
Pametni AI odgovori na e-poštu
Automatski odgovori
Agentic Mail
67 % popusta
Premium
Najbolje za: timove koji rastu
5,99
1,99/mj
Odaberite plan
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 3,99 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Uključen 1 poštanski sandučić
50 GB pohrane po sandučiću
50 pravila prosljeđivanja
30 e-mail aliasa

Prednosti:

Besplatna domena za 1 godinu
Pratite klikove na poveznice i otvaranja datoteka
Pretražujte, odgovarajte, sažimajte i pišite – sve uz pomoć AI alata – neograničeno
Pogledajte tko je otvorio vaše e-poruke
Automatski odgovori
Agentic Mail
87 % popusta
Starter
Najbolje za: samostalne poduzetnike
2,99
0,39/mj
Odaberite plan
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 1,59 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Uključen 1 poštanski sandučić
5 GB pohrane po sandučiću
5 pravila prosljeđivanja
5 e-mail aliasa

Prednosti:

Agentic Mail
NAJPOPULARNIJE
75 % popusta
Standard
Najbolje za: mala poduzeća spremna za rast
3,99
0,99/mj
Odaberite plan
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 2,79 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Uključen 1 poštanski sandučić
20 GB pohrane po sandučiću
20 pravila prosljeđivanja
10 e-mail aliasa

Prednosti:

Pretražujte, odgovarajte, sažimajte i pišite – sve uz pomoć AI alata – neograničeno
Pogledajte tko je otvorio vaše e-poruke
Pametni AI odgovori na e-poštu
Automatski odgovori
Agentic Mail
67 % popusta
Premium
Najbolje za: timove koji rastu
5,99
1,99/mj
Odaberite plan
Cijena po poštanskom sandučiću. Za razdoblje od 48 mjeseci. Obnavlja se po cijeni od 3,99 €/mj za razdoblje od 48 mjeseci.
Uključen 1 poštanski sandučić
50 GB pohrane po sandučiću
50 pravila prosljeđivanja
30 e-mail aliasa

Prednosti:

Besplatna domena za 1 godinu
Pratite klikove na poveznice i otvaranja datoteka
Pretražujte, odgovarajte, sažimajte i pišite – sve uz pomoć AI alata – neograničeno
Pogledajte tko je otvorio vaše e-poruke
Automatski odgovori
Agentic Mail

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Zaštita od neželjene pošte, virusa i phishinga
Pristup e-pošti putem bilo koje aplikacije ili uređaja
Pratite sve aktivnosti poštanskog sandučića pomoću revizijskih dnevnika
Zaštitite podatke uz end-to-end enkripciju
Jednostavno migrirajte svoje e-poruke
Postavite automatske odgovore za vrijeme odsutnosti
Prosljeđivanje e-pošte na bilo koju drugu adresu e-pošte
Hvatanje e-mailova poslanih na pogrešno upisane adrese
Brz, čist i jednostavan webmail
Zaštita od neželjene pošte, virusa i phishinga
Pristup e-pošti putem bilo koje aplikacije ili uređaja
Pratite sve aktivnosti poštanskog sandučića pomoću revizijskih dnevnika
Zaštitite podatke uz end-to-end enkripciju
Jednostavno migrirajte svoje e-poruke
Postavite automatske odgovore za vrijeme odsutnosti
Prosljeđivanje e-pošte na bilo koju drugu adresu e-pošte
Hvatanje e-mailova poslanih na pogrešno upisane adrese
Brz, čist i jednostavan webmail

Svi se planovi plaćaju unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Ponesite pristiglu poštu sa sobom

Prelazite s drugog pružatelja usluga e-pošte? Prenesite svoje e-poruke, mape i kontakte gotovo trenutno uz Kodeeja, vašeg AI pomoćnika za poštanski sandučić.
Premjestite poštanski sandučić
Ponesite pristiglu poštu sa sobom

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