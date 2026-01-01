Φιλοξενία ιστιοσανίδας

Δημιουργήστε με Windsurf, φιλοξενήστε στο Hostinger

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία windsurf

Σαφής τιμολόγηση για κάθε έργο Windsurf

Αναπτύξτε τις εφαρμογές που δημιουργείτε με το Windsurf σε αξιόπιστη φιλοξενία που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, ώστε να μπορείτε να το δοκιμάσετε χωρίς κανένα ρίσκο.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Στείλτε ό,τι κατασκευάζετε στο Windsurf, πιο γρήγορα

Μεταφέρετε τις εφαρμογές που δημιουργείτε στο Windsurf από τοπικό πρωτότυπο σε ζωντανή ανάπτυξη χωρίς να αλλάξετε τη ροή εργασίας σας. Μεταφέρετε τον κώδικά σας στο Node.js hosting της Hostinger και το έργο σας θα εκτελεστεί με τις ρυθμίσεις χρόνου εκτέλεσης, κατασκευής και περιβάλλοντος που χρειάζεται για να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο στην παραγωγή. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η εφαρμογή σας θα εκτελεστεί σε διαχειριζόμενη υποδομή με αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας και χώρο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας καθώς αυτή αυξάνεται. Ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο στη βελτίωση του προϊόντος που δημιουργήσατε.
φιλοξενία windsurf

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
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Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για φιλοξενία windsurf

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Windsurf.
Η φιλοξενία Windsurf σημαίνει την ανάπτυξη των εφαρμογών Node.js που δημιουργήσατε στο Windsurf σε έναν ενεργό διακομιστή όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Αυτό έχει σημασία επειδή το Windsurf είναι το εργαλείο ανάπτυξης, ενώ η φιλοξενία είναι το περιβάλλον παραγωγής που εκτελεί την εφαρμογή.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, το χρόνο εκτέλεσης του Node.js, τις ενημερώσεις και τη διαχείριση των διεργασιών. Με τη φιλοξενία Node.js της Hostinger, αυτές οι εργασίες διακομιστή χειρίζονται για εσάς, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην εφαρμογή που είναι ενσωματωμένη στο Windsurf αντί για τη διαχείριση του διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας GitHub, εξουσιοδοτήστε την πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και αναπτύξτε τον κλάδο που θέλετε. Μπορείτε να διατηρήσετε το αποθετήριο ιδιωτικό ενώ εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την λειτουργία push-to-deploy.
Κάθε πρόγραμμα έχει όρια πόρων, επομένως εάν η εφαρμογή σας αναπτυχθεί πέρα από αυτά, η απόδοση μπορεί να επηρεαστεί και ενδέχεται να χρειαστεί αναβάθμιση. Δεν χρεώνουμε χρεώσεις αιφνιδιαστικής υπέρβασης για κανονική χρήση, αλλά θα πρέπει να διαμορφώσετε το πρόγραμμα ώστε να ταιριάζει με την αναμενόμενη επισκεψιμότητα και τις ανάγκες χρόνου εκτέλεσης.
Μεταφέρετε το έργο σας στο GitHub, συνδέστε το αποθετήριο στο Hostinger και αναπτύξτε τον κλάδο που θέλετε. Εάν μετακομίζετε από άλλον κεντρικό υπολογιστή, ενημερώστε τυχόν μεταβλητές περιβάλλοντος και ρυθμίσεις βάσης δεδομένων πριν αλλάξετε κίνηση.

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