Φιλοξενία ροής ιστού

Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με Webflow, γρήγορα

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία ροής ιστού

Clear Webflow hosting, μια απλή τιμή

Φιλοξενήστε τους ιστότοπους που δημιουργείτε με το Webflow σε αξιόπιστη υποδομή, με την σιγουριά για ανάπτυξη και ανάπτυξη χωρίς δεύτερη σκέψη. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Από σχέδια Webflow έως ζωντανούς ιστότοπους

Μεταφέρετε τα έργα που δημιουργείτε στο Webflow από πρωτότυπο σε παραγωγή χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger παρέχει στην εφαρμογή σας ένα απλό μέρος για εκτέλεση, έτσι ώστε η προσαρμοσμένη λογική backend, τα API και οι δυναμικές λειτουργίες να αναπτύσσονται ομαλά παράλληλα με το front end. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η στοίβα σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να παραμένει αξιόπιστη καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο χειρισμού της εργασίας του διακομιστή και περισσότερο χρόνο για τη βελτίωση της εμπειρίας που βλέπουν οι χρήστες σας.
φιλοξενία ροής ιστού

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία ροής ιστού

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Webflow.
Αυτό σημαίνει την ανάπτυξη ενός ιστότοπου που έχει δημιουργηθεί με Webflow σε έναν διακομιστή παραγωγής, όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν μέσω ενός τομέα. Είναι σημαντικό επειδή η εφαρμογή σας χρειάζεται ένα διαχειριζόμενο περιβάλλον εκτέλεσης Node.js, όχι μόνο φιλοξενία κατά τον χρόνο σχεδίασης, για τη διαχείριση κώδικα από την πλευρά του διακομιστή και ζωντανής κυκλοφορίας.
Ένα VPS σάς παρέχει έναν ακατέργαστο διακομιστή Linux, ώστε να εγκαθιστάτε και να συντηρείτε μόνοι σας το Node.js, τους αντίστροφους διακομιστές μεσολάβησης, τους διαχειριστές διεργασιών και τις ενημερώσεις. Με τη φιλοξενία Node.js της Hostinger, αυτά τα κομμάτια χρόνου εκτέλεσης και υποδομής διαχειρίζονται για εσάς, ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε τον ιστότοπο αντί να διαχειρίζεστε τον διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας GitHub, εξουσιοδοτήστε το ιδιωτικό αποθετήριο και επιλέξτε τον κλάδο που θέλετε να αναπτύξετε. Στη συνέχεια, οι προωθήσεις σε αυτόν τον κλάδο μπορούν να ενεργοποιήσουν νέες αναπτύξεις.
Εάν η χρήση της επισκεψιμότητας ή των πόρων υπερβαίνει το πρόγραμμά σας, η εφαρμογή μπορεί να επιβραδυνθεί ή να περιοριστεί προσωρινά μέχρι να κάνετε αναβάθμιση. Η Hostinger δεν χρεώνει χρεώσεις έκπληξης για επιπλέον επισκεψιμότητα σε αυτό το προϊόν. Αντίθετα, μεταβαίνετε σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα όταν χρειάζεστε περισσότερη χωρητικότητα.
Αναπτύξτε τον κώδικα της εφαρμογής σας από το Git ή ανεβάστε τον από το τοπικό σας περιβάλλον και, στη συνέχεια, κατευθύνετε τον τομέα σας στη νέα παρουσία του Hostinger. Εάν το έργο εκτελείται ήδη τοπικά, βεβαιωθείτε ότι η έκδοση Node.js και οι μεταβλητές περιβάλλοντος ταιριάζουν πριν αλλάξετε την επισκεψιμότητα.

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