Φιλοξενία Vuejs

Αναπτύξτε εφαρμογές Vue.js σε λεπτά, όχι σε ώρες

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία vuejs

Απλή τιμολόγηση φιλοξενίας Vue.js, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Φιλοξενήστε την εφαρμογή Vue.js με σιγουριά σε αξιόπιστη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για παραγωγή. Εάν δεν σας ταιριάζει, η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών σας καλύπτει.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Σχεδιασμένο για τον τρόπο με τον οποίο κλιμακώνεται το Vue.js

Αναπτύξτε την εφαρμογή Vue.js σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Προωθήστε τον κώδικά σας και το έργο σας θα εκτελεστεί σε ένα περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για απόδοση από την πλευρά του διακομιστή, κλήσεις API και τη διαδικασία δημιουργίας που αναμένει η στοίβα σας. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η φιλοξενία παραμένει μακριά σας με αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας και χώρο για τη διαχείριση της κίνησης καθώς η εφαρμογή σας αναπτύσσεται. Αποκτάτε μια απλούστερη διαδρομή από την ανάπτυξη στην παραγωγή, με λιγότερη εργασία διακομιστή προς διαχείριση.
φιλοξενία vuejs

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Vuejs

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Vuejs.
Η φιλοξενία Vue.js είναι ένα περιβάλλον παραγωγής για την ανάπτυξη και εκτέλεση εφαρμογών Vue, ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό επειδή χρειάζεστε ένα περιβάλλον εκτέλεσης Node.js, διαχείριση διεργασιών εφαρμογής και σταθερή υποδομή μόλις η εφαρμογή Vue.js σας φύγει από την τοπική ανάπτυξη.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας τον διακομιστή, την έκδοση Node.js, τις ενημερώσεις ασφαλείας και την επίβλεψη των διαδικασιών. Με τη φιλοξενία vuejs, αυτές οι εργασίες χρόνου εκτέλεσης και υποδομής χειρίζονται για εσάς, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην εφαρμογή αντί για τη διαχείριση του διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και κάντε ανάπτυξη από το υποκατάστημα που θέλετε. Οι ενημερώσεις από νέες προωθήσεις μπορούν να αναπτυχθούν με τον ίδιο τρόπο όπως και με τα δημόσια αποθετήρια.
Η επισκεψιμότητα περιλαμβάνεται έως τα όρια του προγράμματός σας. Εάν η εφαρμογή σας τα υπερβαίνει, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση σε υψηλότερο πρόγραμμα. Δεν χρεώνουμε χρεώσεις αιφνίδιας υπέρβασης για αιχμές επισκεψιμότητας.
Μεταφέρετε την εφαρμογή σε ένα αποθετήριο Git, συνδέστε την με το Hostinger και αναπτύξτε τον κύριο κλάδο. Εάν η εφαρμογή σας εκτελείται ήδη αλλού, μπορείτε πρώτα να μετεγκαταστήσετε τον κώδικα και τις ρυθμίσεις περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, να ενημερώσετε το DNS όταν είστε έτοιμοι.

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