Σχεδιασμένο για τον τρόπο με τον οποίο κλιμακώνεται το Vue.js

Αναπτύξτε την εφαρμογή Vue.js σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Προωθήστε τον κώδικά σας και το έργο σας θα εκτελεστεί σε ένα περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για απόδοση από την πλευρά του διακομιστή, κλήσεις API και τη διαδικασία δημιουργίας που αναμένει η στοίβα σας. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η φιλοξενία παραμένει μακριά σας με αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας και χώρο για τη διαχείριση της κίνησης καθώς η εφαρμογή σας αναπτύσσεται. Αποκτάτε μια απλούστερη διαδρομή από την ανάπτυξη στην παραγωγή, με λιγότερη εργασία διακομιστή προς διαχείριση.