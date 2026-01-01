Φιλοξενία Vite

Σχεδιασμένο για εφαρμογές που υποστηρίζονται από Vite

Φιλοξενήστε την εφαρμογή σας που έχει κατασκευαστεί από Vite σε φιλοξενία Node.js με μια ρύθμιση που παραμένει κοντά στην υπάρχουσα ροή εργασίας σας. Προωθήστε το έργο σας, εκτελέστε την κατασκευή και προβάλετε την εφαρμογή που δημιουργήθηκε χωρίς να σας εμποδίζει η επιπλέον διαμόρφωση. Ο ιστότοπός σας λειτουργεί σε διαχειριζόμενη υποδομή σχεδιασμένη για σταθερή απόδοση και αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας, ώστε να συνεχίζει να διαχειρίζεται την επισκεψιμότητα καθώς το έργο σας αναπτύσσεται. Αυτό σας δίνει μια απλούστερη διαδρομή από την τοπική ανάπτυξη στην παραγωγή, με λιγότερη εργασία διακομιστή προς διαχείριση.