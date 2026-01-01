Φιλοξενία V0.dev

Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το vO.dev σε λίγα λεπτά

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Φιλοξενία v0.dev

Μία μηνιαία τιμή, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Αναπτύξτε την εφαρμογή vO.dev με σιγουριά σε αξιόπιστη φιλοξενία Vercel. Αποκτήστε γρήγορη απόδοση, ασφαλή υποδομή και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε χωρίς ανησυχίες — όλα με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Από το πρωτότυπο vO.dev σε ζωντανό ιστότοπο, γρήγορα

Μεταφέρετε τα έργα που δημιουργείτε με το vO.dev από το πρωτότυπο στο στάδιο της παραγωγής χωρίς να χρειάζεται να επαναεπεξεργαστείτε τη στοίβα σας. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger σάς παρέχει μια απλή διαδρομή για την ανάπτυξη της εφαρμογής πίσω από τα mockup του UI σας, έτσι ώστε ο κώδικά σας να μετακινείται από τις τοπικές δοκιμές σε ένα ζωντανό περιβάλλον με ελάχιστη εγκατάσταση. Μόλις συνδεθεί στο διαδίκτυο, η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για Node.js, με την κλιμάκωση και τον χρόνο λειτουργίας να διαχειρίζονται στο παρασκήνιο. Ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο στη βελτίωση του προϊόντος που βλέπουν πραγματικά οι χρήστες σας.
Φιλοξενία v0.dev

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία V0.dev

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας V0.dev.
Η φιλοξενία v0.dev είναι μια ρύθμιση για την ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν κατασκευαστεί με v0.dev στο Vercel. Σας παρέχει διαχειριζόμενη ανάπτυξη, αυτόματη κλιμάκωση και απλές ροές εργασίας που βασίζονται στο Git.
Η φιλοξενία VPS σάς παρέχει έναν εικονικό διακομιστή που διαχειρίζεστε μόνοι σας. Η φιλοξενία v0.dev στο Vercel είναι πλήρως διαχειριζόμενη, επομένως δεν χειρίζεστε την εγκατάσταση, την ενημέρωση κώδικα ή την κλιμάκωση του διακομιστή.
Ναι. Μπορείτε να συνδέσετε ένα ιδιωτικό αποθετήριο GitHub και να το αναπτύξετε με ασφάλεια μέσω του Vercel. Η πρόσβαση παραμένει ελεγχόμενη μέσω των δικαιωμάτων του παρόχου Git.
Τα προγράμματα Vercel περιλαμβάνουν όρια χρήσης για εύρος ζώνης, χρόνο δημιουργίας και εκτέλεση χωρίς διακομιστή. Εάν τα υπερβείτε, ενδέχεται να χρεωθείτε επιπλέον χρήση βάσει του προγράμματός σας.
Ναι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να συνδέσετε το αποθετήριό σας, να ελέγξετε τις μεταβλητές περιβάλλοντος και να το αναπτύξετε. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να μετακινήσετε τον τομέα σας και να ενημερώσετε το DNS μετά την εγκατάσταση.

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.