Φιλοξενία Typedream

Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το Typedream σε λίγα λεπτά

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία typedream

Απλή τιμολόγηση για φιλοξενία Typedream

Αναπτύξτε τις εφαρμογές και τους ιστότοπους που δημιουργείτε με το Typedream σε αξιόπιστη φιλοξενία που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, ώστε να μπορείτε να το δοκιμάσετε με σιγουριά.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Από την κατασκευή του Typedream στον ζωντανό ιστότοπο

Μεταφέρετε τους ιστότοπούς σας που έχουν κατασκευαστεί από το Typedream από το πρωτότυπο στην παραγωγή χωρίς μια περίπλοκη διαδικασία ανάπτυξης. Οδηγήστε τον κώδικα της εφαρμογής πίσω από το έργο Typedream και η φιλοξενία Node.js της Hostinger σας προσφέρει μια απλή ρύθμιση για την εκτέλεσή του με το runtime και τη δρομολόγηση που χρειάζεται. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το έργο σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να παραμένει σταθερή καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Έχετε λιγότερη ανάγκη για συντήρηση διακομιστή, καθώς και την εμπιστοσύνη ότι η εφαρμογή σας μπορεί να χειριστεί πραγματικούς χρήστες χωρίς επιπλέον εργασία λειτουργιών.
φιλοξενία typedream

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Typedream

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Typedream.
Η φιλοξενία Typedream σημαίνει την ανάπτυξη της εφαρμογής ή του ιστότοπου Node.js που δημιουργήσατε με το Typedream σε ένα περιβάλλον ενεργού διακομιστή. Αυτό έχει σημασία επειδή το έργο σας χρειάζεται χρόνο εκτέλεσης, πρόσβαση δικτύου και χρόνο λειτουργίας εκτός του τοπικού σας υπολογιστή, προτού οι χρήστες μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση Node.js, τον διαχειριστή διεργασιών, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Με τη φιλοξενία Hostinger Node.js, αυτές οι εργασίες διακομιστή χειρίζονται για εσάς, επομένως η φιλοξενία Typedream είναι πιο εύκολη στη λειτουργία και τη συντήρηση.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και κάντε ανάπτυξη από το υποκατάστημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι ενημερώσεις από αυτό το υποκατάστημα μπορούν στη συνέχεια να αναπτυχθούν χωρίς να δημοσιοποιηθεί το αποθετήριο.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα όρια πόρων και, εάν η εφαρμογή σας αναπτυχθεί πέρα από αυτά, ίσως χρειαστεί να αναβαθμίσετε σε υψηλότερο πρόγραμμα. Δεν χρεώνουμε χρεώσεις υπέρβασης για αυξήσεις επισκεψιμότητας, αλλά η εφαρμογή σας μπορεί να περιοριστεί εάν υπερβαίνει τους πόρους του προγράμματος.
Μεταφέρετε το έργο σας στο GitHub, συνδέστε το αποθετήριο στο Hostinger και αναπτύξτε τον κλάδο που θέλετε. Εάν κάνετε μετεγκατάσταση από άλλον κεντρικό υπολογιστή, κατευθύνετε την εφαρμογή σας στις ίδιες μεταβλητές περιβάλλοντος και ρυθμίσεις δημιουργίας και, στη συνέχεια, αλλάξτε την κυκλοφορία αφού επαληθεύσετε την ανάπτυξη.

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