φιλοξενία sveltekit

Κατασκευασμένο για τον τρόπο με τον οποίο κλιμακώνεται το SvelteKit

Αναπτύξτε την εφαρμογή SvelteKit σε φιλοξενία Node.js χωρίς να προσθέσετε επιπλέον εργασία ανάπτυξης. Προωθήστε τον κώδικά σας και η Hostinger θα εκτελέσει την πλευρά της κατασκευής και του διακομιστή του έργου σας, έτσι ώστε οι διαδρομές, τα τελικά σημεία του διακομιστή και οι σελίδες που εμφανίζονται να συμπεριφέρονται όπως αναμένεται. Η εφαρμογή σας παραμένει σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για Node.js, με την αξιοπιστία και το περιθώριο για να χειριστεί την ανάπτυξη χωρίς συνεχή συντήρηση διακομιστή. Αυτό σας δίνει μια απλούστερη διαδρομή από την τοπική ανάπτυξη στην παραγωγή και περισσότερο χρόνο για να εστιάσετε στις λειτουργίες που βλέπουν οι χρήστες σας.