Φιλοξενία Sveltekit

Αναπτύξτε εφαρμογές SvelteKit σε λίγα λεπτά, όχι σε ώρες

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Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία sveltekit

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Φιλοξενήστε την εφαρμογή SvelteKit με σιγουριά σε αξιόπιστη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για παραγωγή. Δοκιμάστε την χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Κατασκευασμένο για τον τρόπο με τον οποίο κλιμακώνεται το SvelteKit

Αναπτύξτε την εφαρμογή SvelteKit σε φιλοξενία Node.js χωρίς να προσθέσετε επιπλέον εργασία ανάπτυξης. Προωθήστε τον κώδικά σας και η Hostinger θα εκτελέσει την πλευρά της κατασκευής και του διακομιστή του έργου σας, έτσι ώστε οι διαδρομές, τα τελικά σημεία του διακομιστή και οι σελίδες που εμφανίζονται να συμπεριφέρονται όπως αναμένεται. Η εφαρμογή σας παραμένει σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για Node.js, με την αξιοπιστία και το περιθώριο για να χειριστεί την ανάπτυξη χωρίς συνεχή συντήρηση διακομιστή. Αυτό σας δίνει μια απλούστερη διαδρομή από την τοπική ανάπτυξη στην παραγωγή και περισσότερο χρόνο για να εστιάσετε στις λειτουργίες που βλέπουν οι χρήστες σας.
φιλοξενία sveltekit

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Sveltekit

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Sveltekit.
Η φιλοξενία SvelteKit σημαίνει ότι εκτελείτε την εφαρμογή SvelteKit σε έναν διακομιστή που μπορεί να εκτελέσει τις διαδρομές εκτέλεσης Node.js και τις διαδρομές από την πλευρά του διακομιστή. Είναι σημαντικό επειδή η στατική φιλοξενία από μόνη της δεν επαρκεί εάν η εφαρμογή σας χρησιμοποιεί SSR, τελικά σημεία ή ενέργειες διακομιστή.
Με ένα VPS, εγκαθιστάτε και συντηρείτε μόνοι σας το Node.js, έναν διαχειριστή διεργασιών, το TLS, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Με τη διαχειριζόμενη φιλοξενία SvelteKit, αυτό το επίπεδο χρόνου εκτέλεσης διαχειρίζεται για εσάς, επομένως αναπτύσσετε την εφαρμογή αντί να διαχειρίζεστε τον διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και κάντε ανάπτυξη από τον κλάδο που θέλετε. Οι ενημερώσεις μπορούν να αναπτυχθούν αυτόματα όταν κάνετε αλλαγές.
Εάν η εφαρμογή σας αναπτυχθεί πέρα από τους πόρους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, ίσως χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα. Δεν χρεώνουμε ξαφνικές χρεώσεις υπέρβασης για κανονικές αυξήσεις επισκεψιμότητας, αλλά η διαρκώς υψηλότερη χρήση απαιτεί περισσότερους πόρους.
Μεταφέρετε το έργο σας στο GitHub, συνδέστε το αποθετήριο και αναπτύξτε το στο Hostinger. Εάν μετακομίζετε από άλλον κεντρικό υπολογιστή, ενημερώστε τις μεταβλητές περιβάλλοντος και τις ρυθμίσεις τομέα και, στη συνέχεια, δοκιμάστε το SSR και τις διαδρομές μετά την πρώτη ανάπτυξη.

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