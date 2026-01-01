Κατασκευασμένο για τον τρόπο που πλέει η Svelte

Αναπτύξτε την εφαρμογή Svelte με μια ρύθμιση που δεν σας εμποδίζει. Προωθήστε τον κώδικά σας και η φιλοξενία Node.js της Hostinger σας παρέχει τον χρόνο εκτέλεσης που χρειάζεται το έργο σας, ώστε οι σελίδες να φορτώνουν γρήγορα και η κατασκευή σας να εκτελείται με λιγότερη χειροκίνητη ρύθμιση. Η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται την κίνηση χωρίς συνεχή ρύθμιση. Αυτό σημαίνει λιγότερες εργασίες ανάπτυξης προς παρακολούθηση και περισσότερο χρόνο που αφιερώνεται στην αποστολή λειτουργιών που μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες.