Φιλοξενία βιβλίων ιστοριών

Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το Storybook σε λίγα λεπτά

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία παραμυθιών

Μία απλή τιμή, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Φιλοξενήστε τις εφαρμογές Storybook με σιγουριά σε αξιόπιστη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για παραγωγή. Δοκιμάστε την χωρίς ρίσκο με την 30ήμερη εγγύηση επιστροφής χρημάτων.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Στείλτε εύκολα έργα κατασκευασμένα από το Storybook

Αναπτύξτε το έργο Storybook σας με μια ρύθμιση που διατηρεί τη ροή εργασίας απλή. Προωθήστε τον κώδικά σας και η φιλοξενία Node.js της Hostinger σας παρέχει μια σαφή διαδρομή από τις τοπικές κατασκευές σε έναν ιστότοπο ζωντανών εγγράφων ή sandbox στοιχείων, χωρίς επιπλέον διαμόρφωση διακομιστή. Το έργο σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για αξιοπιστία, επομένως οι ενημερώσεις παραμένουν προβλέψιμες και οι αιχμές της επισκεψιμότητας είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση της ανάπτυξης και περισσότερο χρόνο για τη βελτίωση των στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στα οποία βασίζεται η ομάδα σας.
φιλοξενία παραμυθιών

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Storybook

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Storybook.
Η φιλοξενία Storybook σημαίνει την ανάπτυξη της εφαρμογής Node.js ή του ιστότοπου που δημιουργήσατε με το Storybook σε ένα ζωντανό περιβάλλον όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Είναι σημαντικό επειδή οι τοπικές προεπισκοπήσεις δεν επαρκούν για την παραγωγή, τη δοκιμή ή την κοινή χρήση μιας σταθερής έκδοσης με την ομάδα σας.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε τον διακομιστή, την έκδοση Node, τον επόπτη διεργασιών και τις ενημερώσεις μόνοι σας. Με τη φιλοξενία Node.js, αυτά τα μέρη τα χειρίζεστε εσείς, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην εφαρμογή που βασίζεται στο Storybook αντί για τη συντήρηση του διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και αναπτύξτε το από τον κλάδο που θέλετε. Μπορείτε να συνεχίσετε να προωθείτε ενημερώσεις στο GitHub και να το αναπτύξετε ξανά από το ίδιο αποθετήριο.
Υπάρχουν όρια προγράμματος και, αν η εφαρμογή σας τα ξεπεράσει, ίσως χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση. Δεν κρύβουμε χρεώσεις υπέρβασης πίσω από απροσδόκητη χρέωση ανά αίτημα, αλλά θα πρέπει να ελέγξετε τους πόρους του προγράμματος πριν από την κυκλοφορία σε μεγάλη κλίμακα.
Συνδέστε το υπάρχον αποθετήριο Git ή ανεβάστε το έργο, ορίστε την εντολή έναρξης Node.js και τις μεταβλητές περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την. Εάν μεταβαίνετε από τοπικό επίπεδο, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή εκτελείται σε λειτουργία παραγωγής και ότι περιλαμβάνονται τυχόν βήματα δημιουργίας.

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