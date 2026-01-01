Στείλτε εύκολα έργα κατασκευασμένα από το Storybook

Αναπτύξτε το έργο Storybook σας με μια ρύθμιση που διατηρεί τη ροή εργασίας απλή. Προωθήστε τον κώδικά σας και η φιλοξενία Node.js της Hostinger σας παρέχει μια σαφή διαδρομή από τις τοπικές κατασκευές σε έναν ιστότοπο ζωντανών εγγράφων ή sandbox στοιχείων, χωρίς επιπλέον διαμόρφωση διακομιστή. Το έργο σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για αξιοπιστία, επομένως οι ενημερώσεις παραμένουν προβλέψιμες και οι αιχμές της επισκεψιμότητας είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση της ανάπτυξης και περισσότερο χρόνο για τη βελτίωση των στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στα οποία βασίζεται η ομάδα σας.