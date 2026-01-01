Φιλοξενία Softr

Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με Softr στο Hostinger

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
softr φιλοξενία

Απλή μηνιαία τιμολόγηση, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Αναπτύξτε τις εφαρμογές που δημιουργείτε με το Softr σε αξιόπιστη φιλοξενία που έχει σχεδιαστεί για παραγωγή. Δοκιμάστε την με σιγουριά, με την υποστήριξη της εγγύησης επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Από το Softr στις ζωντανές εφαρμογές, πιο γρήγορα

Μεταφέρετε τις εφαρμογές και τους ιστότοπους που δημιουργείτε στο Softr από το πρωτότυπο στο στάδιο της παραγωγής χωρίς να χρειάζεται να επαναεπεξεργαστείτε τη στοίβα σας. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger σάς παρέχει μια απλή διαδρομή για την ανάπτυξη του έργου σας, έτσι ώστε η προσαρμοσμένη λογική και τα API σας να τίθενται σε λειτουργία με ελάχιστη εγκατάσταση. Μόλις η εφαρμογή σας είναι online, η διαχειριζόμενη υποδομή διατηρεί σταθερό το runtime καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Αποκτάτε αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας, χώρο για κλιμάκωση και λιγότερο χρόνο που αφιερώνεται στη συντήρηση του διακομιστή.
softr φιλοξενία

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
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Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Softr

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Softr.
Η φιλοξενία Softr σημαίνει την ανάπτυξη της εφαρμογής ή του ιστότοπου Node.js που δημιουργήσατε με το Softr σε έναν ενεργό διακομιστή όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Είναι σημαντικό επειδή η φιλοξενία παραγωγής χειρίζεται τον χρόνο λειτουργίας, τη διαμόρφωση χρόνου εκτέλεσης και την πρόσβαση στην εφαρμογή σας εκτός του τοπικού σας υπολογιστή.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση Node, τον διαχειριστή διεργασιών, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Με τη φιλοξενία Hostinger Node.js, αυτές οι εργασίες διακομιστή χειρίζονται για εσάς, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στο έργο Softr αντί για τη διαχείριση του διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και κάντε ανάπτυξη από το υποκατάστημα που θέλετε. Οι ενημερώσεις μπορούν να ληφθούν από το αποθετήριο χωρίς να δημοσιοποιηθεί ο κώδικας.
Ναι, κάθε πρόγραμμα έχει όρια πόρων και, εάν η εφαρμογή σας αναπτυχθεί πέρα από αυτά, ενδέχεται να χρειαστεί αναβάθμιση. Δεν προσθέτουμε χρεώσεις έκπληξης υπέρβασης για κανονική χρήση, αλλά η διαρκώς υψηλότερη επισκεψιμότητα ή χρήση πόρων μπορεί να απαιτεί ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα.
Συνδέστε την υπάρχουσα βάση κώδικα με το Git ή ανεβάστε την και, στη συνέχεια, κατευθύνετε το Hostinger στο σημείο εισόδου της εφαρμογής και στις μεταβλητές περιβάλλοντος. Εάν μετακομίζετε από άλλον κεντρικό υπολογιστή, μπορείτε να μετεγκαταστήσετε το ίδιο έργο Node.js με ελάχιστες αλλαγές στον κώδικα.

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