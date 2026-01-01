Φιλοξενία Softr

Από το Softr στις ζωντανές εφαρμογές, πιο γρήγορα

Μεταφέρετε τις εφαρμογές και τους ιστότοπους που δημιουργείτε στο Softr από το πρωτότυπο στο στάδιο της παραγωγής χωρίς να χρειάζεται να επαναεπεξεργαστείτε τη στοίβα σας. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger σάς παρέχει μια απλή διαδρομή για την ανάπτυξη του έργου σας, έτσι ώστε η προσαρμοσμένη λογική και τα API σας να τίθενται σε λειτουργία με ελάχιστη εγκατάσταση. Μόλις η εφαρμογή σας είναι online, η διαχειριζόμενη υποδομή διατηρεί σταθερό το runtime καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Αποκτάτε αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας, χώρο για κλιμάκωση και λιγότερο χρόνο που αφιερώνεται στη συντήρηση του διακομιστή.