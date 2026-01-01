Replit hosting

Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το Replit σε λίγα λεπτά

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
replit hosting

Απλή μηνιαία τιμολόγηση, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Αναπτύξτε τις εφαρμογές που δημιουργείτε με το Replit σε αξιόπιστο hosting που έχει σχεδιαστεί για παραγωγή. Δοκιμάστε το με σιγουριά χάρη στην εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Ταχύτερη μετάβαση των έργων Replit σε περιβάλλον παραγωγής

Μεταφέρετε τις εφαρμογές και τα πρωτότυπα που δημιουργείτε στο Replit από το περιβάλλον εργασίας στην παραγωγή χωρίς να αλλάξετε το τεχνολογικό σας περιβάλλον. Ανεβάστε τον κώδικα Node.js σας στο Hostinger και εκτελέστε τον με μια ρύθμιση που απλοποιεί την ανάπτυξη, ώστε το έργο σας να τεθεί σε λειτουργία χωρίς επιπλέον διαμόρφωση ή εργασίες διαχείρισης server. Μόλις αναπτυχθεί, η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή, σχεδιασμένη να παραμένει σταθερή ακόμη και υπό φορτίο. Απολαμβάνετε αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας, δυνατότητα κλιμάκωσης και λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση server, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στον κώδικα που έχει σημασία.
replit hosting

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για το Replit hosting

Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες Replit hosting.
Αυτό σημαίνει την ανάπτυξη της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας Node.js που δημιουργήσατε στο Replit σε έναν παραγωγικό server, στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση πραγματικοί χρήστες. Αυτό έχει σημασία, καθώς το Replit είναι εξαιρετικό για τη δημιουργία εφαρμογών, αλλά το hosting σε παραγωγικό περιβάλλον σας παρέχει έλεγχο όσον αφορά τον χρόνο λειτουργίας, τα domain και τη συμπεριφορά κατά την ανάπτυξη.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, το χρόνο εκτέλεσης του Node.js, τις ενημερώσεις ασφαλείας και τον χειρισμό των διεργασιών. Με τη φιλοξενία Hostinger Node.js, ο χρόνος εκτέλεσης και η υποδομή διαχειρίζονται για εσάς, ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε την εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να εργάζεστε με διαχειριστή διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό repository και κάντε ανάπτυξη από τον κλάδο που θέλετε να εκτελέσετε. Οι ενημερώσεις μπορούν να αναπτυχθούν από το GitHub χωρίς να δημοσιοποιηθεί το repository.
Εάν η εφαρμογή σας υπερβεί τα όρια του πακέτου σας, ενδέχεται να υποστεί περιορισμούς λόγω των ορίων πόρων μέχρι να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση. Δεν χρεώνουμε απροσδόκητα τέλη υπέρβασης για τις απότομες αυξήσεις επισκεψιμότητας. Ο κύριος περιορισμός είναι η χωρητικότητα που περιλαμβάνεται στο πακέτο σας.
Μεταφέρετε την εφαρμογή σας στο GitHub, συνδέστε το repository στη Hostinger και αναπτύξτε το. Εάν μεταβαίνετε από έναν τοπικό υπολογιστή ή άλλον κεντρικό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η έκδοση Node, οι μεταβλητές περιβάλλοντος και η εντολή start ταιριάζουν με την εφαρμογή πριν αλλάξετε κίνηση.

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.