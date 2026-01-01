Φιλοξενία Remix

Αναπτύξτε εφαρμογές Remix πιο γρήγορα στο Hostinger

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία remix

Απλή μηνιαία τιμολόγηση, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Φιλοξενήστε την εφαρμογή Remix με σιγουριά σε αξιόπιστη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για παραγωγή. Δοκιμάστε την χωρίς ρίσκο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Φιλοξενία Remix σχεδιασμένη για ταχύτητα

Αναπτύξτε την εφαρμογή Remix σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Οδηγήστε τον κώδικά σας και οι διαδρομές, οι φορτωτές και οι ενέργειές σας θα εκτελούνται σε ένα περιβάλλον έτοιμο για διακομιστή, σχεδιασμένο για εφαρμογές web full-stack. Το έργο σας παραμένει σε διαχειριζόμενη υποδομή με τον χρόνο λειτουργίας και τον χώρο ανάπτυξης που χρειάζεται η κυκλοφορία παραγωγής. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη λειτουργιών για τους χρήστες.
φιλοξενία remix

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Remix

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Remix.
Η φιλοξενία Remix σημαίνει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής Remix σε ένα περιβάλλον Node.js που μπορεί να εκτελέσει τον κώδικα διακομιστή της και να εξυπηρετήσει πραγματική κίνηση. Αυτό έχει σημασία επειδή το Remix χρειάζεται ένα περιβάλλον εκτέλεσης που υποστηρίζει την πλήρη διαχείριση αιτημάτων, όχι μόνο τη φιλοξενία στατικών αρχείων.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση Node, τον διαχειριστή διεργασιών, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Με τη φιλοξενία Remix, η ρύθμιση του χρόνου εκτέλεσης και του διακομιστή γίνεται για εσάς, ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε την εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να συντηρείτε τον υπολογιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και κάντε ανάπτυξη από το υποκατάστημα που θέλετε. Οι μελλοντικές προωθήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν νέες κατασκευές με τον ίδιο τρόπο που κάνουν για τα δημόσια αποθετήρια.
Δεν υπάρχουν εκπληκτικές χρεώσεις υπέρβασης. Εάν η εφαρμογή σας ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, θα χρειαστεί να μεταβείτε σε υψηλότερο πρόγραμμα ή να προσαρμόσετε τη χρήση, ώστε η υπηρεσία να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί εντός των διατιθέμενων πόρων της.
Μεταφέρετε το έργο Remix στο GitHub, συνδέστε το αποθετήριο στο Hostinger και αναπτύξτε τον κλάδο που θέλετε. Εάν κάνετε μετεγκατάσταση από άλλον κεντρικό υπολογιστή, διατηρήστε τον κώδικα της εφαρμογής και τις μεταβλητές περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, κατευθύνετε την κυκλοφορία στη νέα ανάπτυξη μετά τη δοκιμή.

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