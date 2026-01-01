Φιλοξενία Remix σχεδιασμένη για ταχύτητα

Αναπτύξτε την εφαρμογή Remix σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Οδηγήστε τον κώδικά σας και οι διαδρομές, οι φορτωτές και οι ενέργειές σας θα εκτελούνται σε ένα περιβάλλον έτοιμο για διακομιστή, σχεδιασμένο για εφαρμογές web full-stack. Το έργο σας παραμένει σε διαχειριζόμενη υποδομή με τον χρόνο λειτουργίας και τον χώρο ανάπτυξης που χρειάζεται η κυκλοφορία παραγωγής. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη λειτουργιών για τους χρήστες.