Εφαρμογές React Router που παραμένουν γρήγορες

Αναπτύξτε την εφαρμογή React Router με μια ρύθμιση που ταιριάζει στον τρόπο που ήδη εργάζεστε. Μεταφέρετε τον κώδικά σας στη φιλοξενία Node.js και εκτελέστε τις διαδρομές, τους φορτωτές και τη λογική του διακομιστή σας χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις, έτσι ώστε η τοπική ανάπτυξη να μεταβεί στην παραγωγή με λιγότερες τριβές. Η εφαρμογή σας παραμένει σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και να παραμένει online αξιόπιστα. Αυτό σας δίνει λιγότερες εργασίες ανάπτυξης προς διαχείριση και περισσότερο χρόνο για να εστιάσετε στο περιβάλλον χρήστη, τη ροή δεδομένων και τις αλλαγές προϊόντος.