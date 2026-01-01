Φιλοξενία δρομολογητή React

Αναπτύξτε εφαρμογές React Router σε λίγα λεπτά, όχι σε ώρες

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία δρομολογητή React

Απλή τιμολόγηση για φιλοξενία React Router

Φιλοξενήστε την εφαρμογή React Router σε αξιόπιστη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για παραγωγή. Αναπτύξτε την με σιγουριά και, αν δεν σας ταιριάζει, η 30ήμερη εγγύηση επιστροφής χρημάτων μας σας καλύπτει.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Εφαρμογές React Router που παραμένουν γρήγορες

Αναπτύξτε την εφαρμογή React Router με μια ρύθμιση που ταιριάζει στον τρόπο που ήδη εργάζεστε. Μεταφέρετε τον κώδικά σας στη φιλοξενία Node.js και εκτελέστε τις διαδρομές, τους φορτωτές και τη λογική του διακομιστή σας χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις, έτσι ώστε η τοπική ανάπτυξη να μεταβεί στην παραγωγή με λιγότερες τριβές. Η εφαρμογή σας παραμένει σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και να παραμένει online αξιόπιστα. Αυτό σας δίνει λιγότερες εργασίες ανάπτυξης προς διαχείριση και περισσότερο χρόνο για να εστιάσετε στο περιβάλλον χρήστη, τη ροή δεδομένων και τις αλλαγές προϊόντος.
φιλοξενία δρομολογητή React

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
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Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία δρομολογητή Reaction

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας δρομολογητών React.
Η φιλοξενία του React Router σημαίνει την ανάπτυξη της εφαρμογής React που χρησιμοποιεί το React Router, ώστε να μπορεί να εκτελείται σε παραγωγή και να εξυπηρετεί πραγματικούς χρήστες. Αυτό έχει σημασία επειδή η δρομολόγηση από την πλευρά του πελάτη χρειάζεται έναν κεντρικό υπολογιστή έτοιμο για Node.js που μπορεί να εξυπηρετήσει σωστά την εφαρμογή σε άμεσες φορτώσεις και ανανεώσεις URL.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση Node, τη ρύθμιση της διαδικασίας, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Με τη φιλοξενία Hostinger Node.js, η εργασία του διακομιστή γίνεται για εσάς, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην εφαρμογή αντί να συντηρείτε τον υπολογιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και, στη συνέχεια, κάντε ανάπτυξη από τον κλάδο που θέλετε. Οι ενημερώσεις μπορούν να ληφθούν από το GitHub χωρίς να δημοσιοποιηθεί το αποθετήριο.
Ναι, τα πακέτα φιλοξενίας έχουν καθορισμένα όρια πόρων και, εάν η εφαρμογή σας τα ξεπεράσει, ίσως χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση. Δεν υπάρχουν εκπληκτικές χρεώσεις υπέρβασης για αιχμές επισκεψιμότητας, αλλά η διαρκής υψηλή χρήση μπορεί να απαιτήσει ένα υψηλότερο πακέτο.
Μεταφέρετε την εφαρμογή στο GitHub ή εισαγάγετε το υπάρχον αποθετήριο και, στη συνέχεια, συνδέστε το στο Hostinger και αναπτύξτε το. Εάν μετακομίζετε από άλλον κεντρικό υπολογιστή, κατευθύνετε τις ρυθμίσεις δημιουργίας και έναρξης στην τρέχουσα εφαρμογή Node.js και επαληθεύστε τις μεταβλητές περιβάλλοντος πριν από τη δημοσίευση.

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