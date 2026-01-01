React hosting

Αναπτύξτε εφαρμογές React σε παραγωγικό περιβάλλον με Node.js hosting

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
react hosting

Απλή μηνιαία τιμολόγηση, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Hosting για τις εφαρμογές σας React με σιγουριά σε αξιόπιστη υποδομή, κατασκευασμένη για παραγωγικό περιβάλλον. Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Σχεδιασμένο για τον τρόπο που το React κλιμακώνεται

Αναπτύξτε την εφαρμογή σας σε React με μια διαδικασία που απλοποιεί τη μετάβαση από τον κώδικα στην παραγωγή. Ανεβάστε το έργο σας στο Node.js hosting της Hostinger και το frontend σας θα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον έτοιμο για σύγχρονες εκδόσεις JavaScript και δυναμική συμπεριφορά της εφαρμογής. Η εφαρμογή σας παραμένει online σε μια διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για σταθερή απόδοση και αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας. Αυτό σας προσφέρει λιγότερες εργασίες ανάπτυξης, περισσότερο περιθώριο κλιμάκωσης όταν αυξάνεται η χρήση και περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθείτε στη διεπαφή και στις λειτουργίες που βλέπουν πραγματικά οι χρήστες σας.
react hosting

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για το React hosting

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες React hosting.
Το React hosting είναι ένα περιβάλλον παραγωγής για εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με React, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν, να εξυπηρετηθούν και να έχουν πρόσβαση σε αυτές οι χρήστες. Είναι σημαντικό γιατί η εφαρμογή σας χρειάζεται ένα runtime, διαχείριση build και ένα σταθερό δημόσιο τελικό σημείο, όχι απλώς στατικά αρχεία σε ένα laptop.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε εσείς οι ίδιοι τον server, την έκδοση Node.js, τον process manager, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Με το Node.js hosting της Hostinger, αυτές οι εργασίες server αναλαμβάνονται για εσάς, γεγονός που μειώνει την εγκατάσταση και τη συντήρηση για την εφαρμογή React.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό repository και κάντε deploy από το branch που θέλετε. Μπορείτε να διατηρήσετε το repo ιδιωτικό ενώ χρησιμοποιείτε το συνηθισμένο workflow push-to-deploy.
Υπάρχουν όρια πακέτου, και αν η εφαρμογή σας ξεπεράσει αυτά, θα χρειαστεί να μεταβείτε σε ένα μεγαλύτερο πακέτο ή σε μια κατάλληλη ρύθμιση. Δεν προσθέτουμε απρόβλεπτες χρεώσεις υπέρβασης για φυσιολογικές αυξήσεις κίνησης, αλλά η συνεχής χρήση θα πρέπει να αντιστοιχεί στους πόρους του πακέτου σας.
Προωθήστε την εφαρμογή στο GitHub, συνδέστε το repository στην Hostinger, και αναπτύξτε τον κλάδο που θέλετε. Αν μετακινείστε από άλλο host, μπορείτε να στρέψετε την εφαρμογή στην ίδια codebase και να ενημερώσετε τυχόν μεταβλητές περιβάλλοντος ή build settings κατά τη ρύθμιση.

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