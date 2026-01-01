Κατασκευασμένο για τον τρόπο με τον οποίο κλιμακώνεται το Preact

Αναπτύξτε την εφαρμογή Preact σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Οδηγήστε τον κώδικά σας και το runtime θα αναλάβει την εφαρμογή, έτσι ώστε οι σελίδες και τα στοιχεία σας να φορτώνουν με τον τρόπο που τα δημιουργήσατε, με μια απλή διαδρομή από την τοπική ανάπτυξη στην παραγωγή. Το έργο σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να παραμένει σταθερή καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Αυτό σας δίνει λιγότερες ανησυχίες για την ανάπτυξη, καλύτερη καθημερινή αξιοπιστία και περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθείτε στις λειτουργίες αποστολής αντί για τη συντήρηση του διακομιστή.