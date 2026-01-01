Φιλοξενία δεμάτων

Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το Parcel πιο γρήγορα στο Hostinger

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία δεμάτων

Απλή τιμολόγηση, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Φιλοξενήστε τις εφαρμογές σας που έχουν κατασκευαστεί από το Parcel με σιγουριά σε αξιόπιστη φιλοξενία Node.js. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, ώστε να μπορείτε να το δοκιμάσετε χωρίς κανένα ρίσκο.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Το Ship Parcel κατασκευάζεται πιο γρήγορα

Μεταφέρετε τον κώδικα που συνδυάζετε με το Parcel από τοπικές εκδόσεις σε ζωντανή ανάπτυξη χωρίς να αλλάξετε τη ροή εργασίας σας. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger δίνει στην εφαρμογή σας μια απλή διαδρομή προς την παραγωγή, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε το έργο που έχετε δημιουργήσει με λιγότερη εγκατάσταση και λιγότερα βήματα ανάπτυξης. Μόλις είναι online, η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή σχεδιασμένη για φόρτους εργασίας Node.js, με χρόνο λειτουργίας και κλιμάκωση που καλύπτεται καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο στη βελτίωση του κώδικα και των λειτουργιών που έχουν σημασία.
φιλοξενία δεμάτων

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία δεμάτων

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας δεμάτων.
Φιλοξενία δεμάτων σημαίνει ανάπτυξη της εφαρμογής Node.js ή του ιστότοπου που δημιουργήσατε με το Parcel σε έναν ενεργό διακομιστή, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Είναι σημαντικό επειδή το έργο σας χρειάζεται χρόνο εκτέλεσης, διαχείριση διεργασιών και πρόσβαση δικτύου εκτός του τοπικού σας υπολογιστή.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας τον διακομιστή, τις ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος, την έκδοση Node και την εγκατάσταση. Με τη φιλοξενία Node.js, το περιβάλλον διαχειρίζεται για εσάς, επομένως εστιάζετε στην εφαρμογή αντί για τη συντήρηση του διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και αναπτύξτε το από τον κλάδο που θέλετε. Στη συνέχεια, οι ενημερώσεις μπορούν να ληφθούν από το Git όπως ακριβώς και με ένα δημόσιο αποθετήριο.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν καθορισμένα όρια πόρων και, εάν η εφαρμογή σας αναπτυχθεί πέρα από αυτά, ίσως χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση αντί να πληρώσετε ξαφνικές χρεώσεις υπέρβασης. Εάν η επισκεψιμότητα γίνει συνεχής ή απαιτεί πολλούς πόρους, είναι καλύτερο να μεταβείτε σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα πριν μειωθεί η απόδοση.
Μεταφέρετε το έργο σας στο GitHub ή ανεβάστε το από το τοπικό σας περιβάλλον και, στη συνέχεια, συνδέστε το αποθετήριο και ορίστε τις εντολές build και start. Εάν κάνετε μετεγκατάσταση από άλλον κεντρικό υπολογιστή, διατηρήστε την ίδια έκδοση Node.js και τις ίδιες μεταβλητές περιβάλλοντος για να μειώσετε την εργασία εγκατάστασης.

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