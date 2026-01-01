φιλοξενία δεμάτων

Το Ship Parcel κατασκευάζεται πιο γρήγορα

Μεταφέρετε τον κώδικα που συνδυάζετε με το Parcel από τοπικές εκδόσεις σε ζωντανή ανάπτυξη χωρίς να αλλάξετε τη ροή εργασίας σας. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger δίνει στην εφαρμογή σας μια απλή διαδρομή προς την παραγωγή, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε το έργο που έχετε δημιουργήσει με λιγότερη εγκατάσταση και λιγότερα βήματα ανάπτυξης. Μόλις είναι online, η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή σχεδιασμένη για φόρτους εργασίας Node.js, με χρόνο λειτουργίας και κλιμάκωση που καλύπτεται καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο στη βελτίωση του κώδικα και των λειτουργιών που έχουν σημασία.