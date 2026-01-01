Φιλοξενία Nuxt

Αναπτύξτε εφαρμογές Nuxt σε λίγα λεπτά, όχι σε ώρες

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
nuxt hosting

Απλή τιμολόγηση φιλοξενίας Nuxt, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Φιλοξενήστε την εφαρμογή Nuxt σας με σιγουριά σε αξιόπιστη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για παραγωγή. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, ώστε να μπορείτε να το δοκιμάσετε χωρίς κανένα ρίσκο.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Κατασκευασμένο για τον τρόπο με τον οποίο κλιμακώνεται το Nuxt

Αναπτύξτε την εφαρμογή Nuxt στο Node.js hosting της Hostinger χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Οδηγήστε τον κώδικά σας και το έργο σας θα εκτελεστεί σε ένα περιβάλλον Node.js που υποστηρίζει απόδοση από την πλευρά του διακομιστή, διαδρομές API και τη ροή δημιουργίας που αναμένει η στοίβα σας. Η εφαρμογή σας παραμένει εύκολη στη διαχείριση καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα, με τον χρόνο λειτουργίας και το περιθώριο πόρων για την αντιμετώπιση της πραγματικής χρήσης. Αυτό σας δίνει μια απλή διαδρομή από την ανάπτυξη στην παραγωγή, με λιγότερο χρόνο που αφιερώνεται στη συντήρηση του διακομιστή.
nuxt hosting

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
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Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Nuxt

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Nuxt.
Η φιλοξενία Nuxt είναι ένα περιβάλλον παραγωγής για την εκτέλεση εφαρμογών Nuxt, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκτέλεσης Node.js και της ρύθμισης ανάπτυξης που χρειάζονται. Είναι σημαντικό επειδή η φιλοξενία στατικών αρχείων από μόνη της δεν καλύπτει την απόδοση από την πλευρά του διακομιστή, τις διαδρομές API ή άλλες λειτουργίες διακομιστή που μπορεί να χρησιμοποιεί η εφαρμογή Nuxt.
Με την κανονική φιλοξενία VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας τον διακομιστή, τις ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος, την έκδοση Node.js, τον διαχειριστή διεργασιών και την ασφάλεια. Με τη φιλοξενία Nuxt, αυτό το επίπεδο υποδομής διαχειρίζεται για εσάς, επομένως αναπτύσσετε και εκτελείτε την εφαρμογή χωρίς να διατηρείτε μια πλήρη στοίβα διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και επιλέξτε τον κλάδο που θέλετε να αναπτύξετε. Στη συνέχεια, οι ενημερώσεις μπορούν να αναπτυχθούν από νέες προωθήσεις όπως ακριβώς και με ένα δημόσιο αποθετήριο.
Η επισκεψιμότητα περιορίζεται από τους πόρους του προγράμματός σας, επομένως εάν η εφαρμογή Nuxt σας ξεπεράσει αυτούς τους πόρους, ίσως χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση. Δεν προσθέτουμε χρεώσεις έκπληξης για υπέρβαση για κανονική χρήση, αλλά η διαρκώς υψηλή επισκεψιμότητα μπορεί να απαιτεί ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα.
Μπορείτε να μετακινήσετε μια εφαρμογή Nuxt μεταφέροντας το έργο στο GitHub, συνδέοντας το αποθετήριο και αναπτύσσοντάς το στο Hostinger. Εάν έχετε ήδη μια ενεργή εφαρμογή αλλού, τοποθετήστε την ίδια βάση κώδικα εδώ και ενημερώστε τυχόν μεταβλητές περιβάλλοντος ή ρυθμίσεις δημιουργίας, όπως απαιτείται.

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