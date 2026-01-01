nuxt hosting

Κατασκευασμένο για τον τρόπο με τον οποίο κλιμακώνεται το Nuxt

Αναπτύξτε την εφαρμογή Nuxt στο Node.js hosting της Hostinger χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Οδηγήστε τον κώδικά σας και το έργο σας θα εκτελεστεί σε ένα περιβάλλον Node.js που υποστηρίζει απόδοση από την πλευρά του διακομιστή, διαδρομές API και τη ροή δημιουργίας που αναμένει η στοίβα σας. Η εφαρμογή σας παραμένει εύκολη στη διαχείριση καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα, με τον χρόνο λειτουργίας και το περιθώριο πόρων για την αντιμετώπιση της πραγματικής χρήσης. Αυτό σας δίνει μια απλή διαδρομή από την ανάπτυξη στην παραγωγή, με λιγότερο χρόνο που αφιερώνεται στη συντήρηση του διακομιστή.