nuxt hosting

Φιλοξενία Nuxt
Αναπτύξτε εφαρμογές Nuxt σε λίγα λεπτά, όχι σε ώρες
Απλή τιμολόγηση φιλοξενίας Nuxt, χωρίς κρυφές χρεώσεις
Οφέλη Business:
Τα πάντα στο Business, συν:
Οφέλη Business:
Τα πάντα στο Business, συν:
Κατασκευασμένο για τον τρόπο με τον οποίο κλιμακώνεται το Nuxt
Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.
1. Συνδέστε το έργο σας
Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.
2. Άμεση ανάπτυξη
Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.
3. Διαχείριση και κλιμάκωση
Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.