Κατασκευασμένο για τον τρόπο που κλιμακώνεται το Next.js

Αναπτύξτε την εφαρμογή σας στο Next.js χωρίς να ασχοληθείτε με τη ρύθμιση του server. Ανεβάστε τον κώδικά σας και το Node.js hosting της Hostinger αναλαμβάνει τη δημιουργία, το περιβάλλον εκτέλεσης και τη δρομολόγηση, ώστε οι διαδρομές SSR, ISR και API να λειτουργούν όπως αναμένεται. Επιπλέον, το έργο σας εκτελείται σε υποδομή σχεδιασμένη για σταθερή απόδοση και αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας, με επαρκή χωρητικότητα για τη διαχείριση της αυξανόμενης επισκεψιμότητας. Αυτό σας προσφέρει μια απλούστερη διαδρομή προς την παραγωγή και λιγότερο χρόνο αφιερωμένο σε εργασίες λειτουργίας.