Από την αξιαγάπητη έκδοση στην ζωντανή εφαρμογή

Πάρτε ό,τι δημιουργείτε στο Lovable και μεταφέρετέ το σε παραγωγή χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger προσφέρει στην εφαρμογή σας μια καθαρή διαδρομή από το πρωτότυπο στον ζωντανό ιστότοπο, ώστε να μπορείτε να προωθείτε κώδικα και να εκτελείτε το έργο σας με ελάχιστη τριβή. Μόλις αναπτυχθεί, η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για αξιοπιστία και σταθερή απόδοση. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο που αφιερώνεται στη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο στην αποστολή λειτουργιών στις οποίες μπορούν να βασιστούν οι χρήστες σας.