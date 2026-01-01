Ταχύτερες αποστολές με τις ροές εργασίας Google Antigravity

Πάρτε αυτό που δημιουργείτε στο Google Antigravity και μεταφέρετέ το σε παραγωγή σε φιλοξενία Node.js χωρίς να επαναεπεξεργαστείτε τη στοίβα σας. Προωθήστε τον κώδικά σας και η Hostinger χειρίζεται τη ρύθμιση του χρόνου εκτέλεσης, ώστε η εφαρμογή σας να ξεκινά καθαρά και να συμπεριφέρεται όπως περιμένετε. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το έργο σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για σταθερό χρόνο λειτουργίας και χώρο ανάπτυξης. Αυτό σας δίνει μια απλούστερη διαδρομή ανάπτυξης και λιγότερο χρόνο που αφιερώνεται στη συντήρηση του διακομιστή.