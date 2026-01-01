Στείλτε εφαρμογές που έχουν κατασκευαστεί από τον Copilot χωρίς προβλήματα

Πάρτε αυτό που δημιουργείτε με το GitHub Copilot και αναπτύξτε το σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Ο κώδικάς σας αποστέλλεται ως λειτουργική εφαρμογή ή ιστότοπος, με μια απλή διαδρομή από την τοπική ανάπτυξη στην παραγωγή. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το έργο σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει δημιουργηθεί για εφαρμογές Node.js, επομένως ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο στην αποστολή ενημερώσεων. Αποκτάτε την αξιοπιστία και το headroom για να διατηρείτε τη στοίβα σας σταθερή καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα.