φιλοξενία Gatsby

Φτιαγμένο για την ερμηνεία του Γκάτσμπι

Αναπτύξτε τον ιστότοπό σας Gatsby σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Προωθήστε τον κώδικά σας και οι στατικές σελίδες και η λογική της εφαρμογής σας θα προβάλλονται από ένα περιβάλλον εκτέλεσης που είναι έτοιμο για σύγχρονα έργα JavaScript. Το έργο σας παραμένει σε διαχειριζόμενη υποδομή με τον χρόνο λειτουργίας και την κλιμάκωση να διαχειρίζονται εσείς. Αυτό σημαίνει λιγότερες εργασίες ανάπτυξης προς διαχείριση και περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη λειτουργιών που μπορούν να δουν οι χρήστες σας.