Φιλοξενία framer

Αναπτύξτε έργα Framer με ταχύτερη και απλούστερη φιλοξενία

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία framer

Φιλοξενία Simple Framer, μία ξεκάθαρη τιμή

Φιλοξενήστε τις εφαρμογές και τους ιστότοπους που δημιουργείτε με την Framer σε αξιόπιστη υποδομή στην οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, ώστε να μπορείτε να το δοκιμάσετε με σιγουριά.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Από ιδέες Framer σε ζωντανές τοποθεσίες

Μετατρέψτε το έργο Framer σε μια ζωντανή εφαρμογή Node.js χωρίς να προσθέσετε τριβές στην ανάπτυξη. Πιέστε τον κώδικά σας και η Hostinger χειρίζεται τον χρόνο εκτέλεσης και τη ρύθμιση, έτσι ώστε ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας να μεταβαίνει από την τοπική κατασκευή στην παραγωγή με λιγότερη χειροκίνητη εργασία. Το έργο σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για σταθερό χρόνο λειτουργίας και προβλέψιμη απόδοση καθώς αλλάζει η κυκλοφορία. Αυτό σας δίνει μια απλούστερη διαδρομή για να διατηρείτε τις ενημερώσεις χωρίς να ξοδεύετε χρόνο στη συντήρηση του διακομιστή.
φιλοξενία framer

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Framer

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Framer.
Η φιλοξενία Framer σημαίνει την ανάπτυξη των εφαρμογών ή των ιστότοπων Node.js που δημιουργείτε με το Framer σε έναν ενεργό διακομιστή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Αυτό έχει σημασία επειδή οι τοπικές εκδόσεις ή οι εκδόσεις προεπισκόπησης δεν αποτελούν φιλοξενία παραγωγής και εξακολουθείτε να χρειάζεστε χρόνο εκτέλεσης, χρόνο λειτουργίας και μια δημόσια διεύθυνση URL.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, το χρόνο εκτέλεσης του Node.js, τον διαχειριστή διεργασιών, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Με τη φιλοξενία Node.js της Hostinger, η διαχείριση αυτού του διακομιστή γίνεται για εσάς, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί με το Framer αντί να διατηρείτε την υποδομή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και κάντε ανάπτυξη από το υποκατάστημα που θέλετε. Στη συνέχεια, οι ενημερώσεις μπορούν να αναπτυχθούν από το ίδιο αποθετήριο χωρίς να δημοσιοποιηθεί.
Τα προγράμματα έχουν όρια πόρων και, εάν η εφαρμογή σας τα υπερβαίνει, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση. Δεν χρεώνουμε χρεώσεις αιφνιδιαστικής υπέρβασης για κανονικές αυξήσεις επισκεψιμότητας, αλλά η συνεχής χρήση πέραν των ορίων του προγράμματος θα πρέπει να μετακινηθεί σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα.
Μεταφέρετε το έργο σας στο GitHub, συνδέστε το αποθετήριο στο Hostinger και αναπτύξτε τον κλάδο που θέλετε. Εάν μετακομίζετε από άλλον κεντρικό υπολογιστή, κατευθύνετε τον τομέα σας στη νέα εφαρμογή μετά την ανάπτυξη και επαληθεύστε τις μεταβλητές περιβάλλοντος και τις ρυθμίσεις δημιουργίας.

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