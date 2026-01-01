φιλοξενία fastify

Γρήγορη φιλοξενία χωρίς προβλήματα

Αναπτύξτε την εφαρμογή Fastify με μια ρύθμιση που διατηρεί απλή τη διαδρομή από τον κώδικα στην παραγωγή. Προωθήστε το έργο σας, ξεκινήστε το runtime Node.js και εκτελέστε API ή ιστότοπους χωρίς να ξοδέψετε χρόνο σε προσαρμοσμένη διαμόρφωση διακομιστή. Η εφαρμογή σας παραμένει σε διαχειριζόμενη φιλοξενία που έχει σχεδιαστεί για αξιοπιστία, επομένως η αύξηση της επισκεψιμότητας και η τακτική συντήρηση αντιμετωπίζονται με λιγότερη χειροκίνητη εργασία. Αυτό σας δίνει μια πιο καθαρή διαδικασία ανάπτυξης και περισσότερο χρόνο για να εστιάσετε στις διαδρομές, τη λογική και τις λειτουργίες που έχουν σημασία.