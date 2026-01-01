Φιλοξενία Docusaurus

Αναπτύξτε ιστότοπους Docusaurus σε λεπτά, όχι σε ώρες

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία docusaurus

Απλή τιμολόγηση για φιλοξενία Docusaurus

Φιλοξενήστε τον ιστότοπό σας στο Docusaurus με σιγουριά σε αξιόπιστη φιλοξενία Node.js, κατασκευασμένη για παραγωγή. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, ώστε να μπορείτε να το δοκιμάσετε χωρίς κανένα ρίσκο.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Σχεδιασμένο για έγγραφα Docusaurus που κλιμακώνονται

Αναπτύξτε τον ιστότοπό σας Docusaurus σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον εργασία εγκατάστασης. Προωθήστε την εφαρμογή docs και η Hostinger χειρίζεται τον χρόνο εκτέλεσης, ώστε ο ιστότοπος περιεχομένου σας να είναι έτοιμος να προβάλει σελίδες με μια απλή, οικεία ροή εργασίας. Το έργο σας εκτελείται επίσης σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για αξιοπιστία, ώστε να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο στην ενημέρωση περιεχομένου. Αυτό δίνει στην ομάδα σας ένα σταθερό σπίτι για τεκμηρίωση που μπορεί να συμβαδίζει με την ανάπτυξη του ιστότοπού σας.
φιλοξενία docusaurus

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
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Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Docusaurus

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Docusaurus.
Η φιλοξενία Docusaurus σημαίνει την ανάπτυξη ενός ιστότοπου που έχει κατασκευαστεί με το Docusaurus σε ένα ενεργό περιβάλλον Node.js, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτόν online. Αυτό έχει σημασία επειδή τα έγγραφα, το ιστολόγιο ή ο ιστότοπος του έργου σας χρειάζονται μια διαδικασία εκτέλεσης διακομιστή και σταθερής ανάπτυξης, όχι μόνο τοπική ανάπτυξη.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση Node.js, την εκκίνηση της διεργασίας, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Με τη φιλοξενία Hostinger Node.js για φιλοξενία docusaurus, η διαχείριση του χρόνου εκτέλεσης και της εγκατάστασης γίνεται για εσάς, επομένως εστιάζετε στον ιστότοπο αντί για τη συντήρηση του διακομιστή.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και αναπτύξτε το από το υποκατάστημα που θέλετε. Στη συνέχεια, οι προωθήσεις σε αυτό το υποκατάστημα μπορούν να ενεργοποιήσουν ενημερώσεις με τον ίδιο τρόπο όπως και με ένα δημόσιο αποθετήριο.
Η επισκεψιμότητα εξαρτάται από τα όρια του προγράμματος φιλοξενίας σας και, εάν ο ιστότοπός σας στο Docusaurus αναπτυχθεί πέρα από αυτά, ίσως χρειαστεί να τον αναβαθμίσετε. Δεν κρύβουμε τα τέλη υπέρβασης πίσω από αόριστες διατυπώσεις, επομένως ελέγξτε τα όρια του προγράμματος πριν από την κυκλοφορία.
Τοποθετήστε τον ιστότοπο σε ένα αποθετήριο Git, συνδέστε τον με το Hostinger και αναπτύξτε τον κλάδο που περιέχει την έκδοση παραγωγής σας. Εάν κάνετε μετεγκατάσταση από άλλον κεντρικό υπολογιστή, υποδείξτε τον τομέα σας μετά την ανάπτυξη και επαληθεύστε ότι οι ρυθμίσεις έκδοσης ταιριάζουν με την υπάρχουσα ρύθμισή σας.

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