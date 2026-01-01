Στείλτε ό,τι κατασκευάζετε με το Cursor AI, πιο γρήγορα

Μεταφέρετε τις εφαρμογές που δημιουργείτε με το Cursor AI από τοπικά αρχεία σε ένα ενεργό περιβάλλον Node.js χωρίς να αλλάξετε τη ροή εργασίας σας. Προωθήστε τον κώδικά σας και η Hostinger χειρίζεται την εγκατάσταση, ώστε το έργο σας να είναι έτοιμο για εκτέλεση με λιγότερες τριβές και λιγότερα βήματα ανάπτυξης. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για φόρτους εργασίας Node.js, με καλυμμένο χρόνο λειτουργίας και κλιμάκωση για εσάς. Αυτό σας δίνει μια απλούστερη διαδρομή από το πρωτότυπο στην παραγωγή, ενώ εσείς παραμένετε συγκεντρωμένοι στον κώδικα στον επεξεργαστή σας.