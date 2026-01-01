Συνέχεια φιλοξενίας.dev

Δημιουργήστε με το Continue.dev, αναπτύξτε τις εφαρμογές σας στο Hostinger

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Φιλοξενία continue.dev

Μία μηνιαία τιμή, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στη ροή εργασίας σας και φιλοξενήστε το Continue.dev με σιγουριά. Απολαύστε αξιόπιστη απόδοση, απλή εγκατάσταση και την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Στείλτε ό,τι κατασκευάζετε με το Continue.dev πιο γρήγορα

Μεταφέρετε αυτό που κατασκευάζετε με το Continue.dev από πρωτότυπο σε παραγωγή χωρίς να αλλάξετε τη ροή εργασίας σας. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger δίνει στην εφαρμογή σας μια απλή διαδρομή από την τοπική ανάπτυξη σε ένα ενεργό περιβάλλον, ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε το έργο που έχετε βελτιώσει και να συνεχίσετε να εργάζεστε στη στοίβα που γνωρίζετε. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για Node.js, με αξιόπιστο χρόνο λειτουργίας και χώρο για τη διαχείριση της αυξανόμενης επισκεψιμότητας. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο για την αποστολή λειτουργιών και τη βελτίωση του προϊόντος.
Φιλοξενία continue.dev

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία του Continue.dev σχετικά με τη φιλοξενία

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Continue.dev.
Η φιλοξενία Continue.dev είναι ένα διαχειριζόμενο περιβάλλον για την εκτέλεση και τη σύνδεση του Continue.dev με τις εφαρμογές, τα εργαλεία και τους παρόχους μοντέλων σας. Σας βοηθά να αναπτύξετε ταχύτερα χωρίς να χειρίζεστε μόνοι σας τη ρύθμιση του διακομιστή, τις ενημερώσεις ή τη βασική συντήρηση.
Ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο του διακομιστή, αλλά εσείς διαχειρίζεστε την εγκατάσταση, την ασφάλεια, την κλιμάκωση και τις ενημερώσεις. Η φιλοξενία Continue.dev είναι απλούστερη: είναι προρυθμισμένη για την υπηρεσία, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε πιο γρήγορα με λιγότερη χειροκίνητη εργασία.
Ναι. Η φιλοξενία Continue.dev υποστηρίζει ιδιωτικά αποθετήρια GitHub, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε τον κώδικά σας με ασφάλεια και να διατηρείτε τα εσωτερικά έργα προστατευμένα κατά την ανάπτυξη.
Τα προγράμματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν όρια πόρων με βάση τη χρήση. Εάν η εφαρμογή σας χρειάζεται περισσότερη χωρητικότητα, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση πριν φτάσετε στα όρια αντί να πληρώνετε απροσδόκητες χρεώσεις υπέρβασης.
Η εγκατάσταση είναι απλή και έχει σχεδιαστεί για τεχνικούς χρήστες. Εάν μετακομίζετε από άλλον κεντρικό υπολογιστή, μπορείτε να μετεγκαταστήσετε το έργο σας συνδέοντας το αποθετήριό σας, διαμορφώνοντας το περιβάλλον σας και αναπτύσσοντας το σε λίγα βήματα.

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