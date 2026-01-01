Claude code hosting

Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το Claude Code μέσα σε λίγα λεπτά

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
claude code hosting

Απλή τιμολόγηση για το Claude Code hosting

Αναπτύξτε τις εφαρμογές που δημιουργείτε με το Claude Code σε αξιόπιστο hosting που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Κάθε πακέτο περιλαμβάνει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, ώστε να μπορείτε να το δοκιμάσετε με σιγουριά.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Το Ship Claude Code οδηγεί σε ταχύτερη μετάβαση στην παραγωγή

Μεταφέρετε τις εφαρμογές και τα πρωτότυπα που δημιουργείτε με το Claude Code από το τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης στο περιβάλλον παραγωγής, χωρίς να αλλάξετε τη ροή εργασίας σας. Ανεβάστε το έργο σας σε Node.js και η Hostinger αναλαμβάνει το περιβάλλον εκτέλεσης και την ανάπτυξη, ώστε η εφαρμογή σας να είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους χρήστες χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το έργο σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή, σχεδιασμένη για σταθερή διαθεσιμότητα και δυνατότητα επέκτασης. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση των servers και περισσότερο χρόνο για τη βελτίωση του κώδικα και των λειτουργιών που έχετε ήδη κυκλοφορήσει.
claude code hosting

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για το Claude code hosting

Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες Claude code hosting.
Το Claude Code hosting είναι η ανάπτυξη εφαρμογών Node.js που δημιουργείτε με το Claude Code σε έναν ενεργό server, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν και άλλοι χρήστες. Αυτό έχει σημασία, διότι η δημιουργία κώδικα δεν είναι το ίδιο με το hosting σε περιβάλλον παραγωγής — εξακολουθείτε να χρειάζεστε περιβάλλον εκτέλεσης, διαχείριση διεργασιών και πρόσβαση στο δίκτυο.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, το Node.js, τις ενημερώσεις και τις διαδικασίες της εφαρμογής. Με το Node.js hosting της Hostinger για Claude Code hosting, η πλατφόρμα χειρίζεται το επίπεδο server, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στη ροή εφαρμογής και ανάπτυξης αντί για τη διαχείριση του συστήματος.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό repository και αναπτύξτε το από τον κλάδο που επιλέγετε. Οι ενημερώσεις μπορούν να ληφθούν από το ίδιο repository χωρίς να δημοσιοποιηθεί ο κώδικας.
Το πακέτο σας έχει καθορισμένα όρια πόρων και, αν η επισκεψιμότητα υπερβεί αυτά τα όρια, η εφαρμογή ενδέχεται να επιβραδυνθεί ή να χρειαστείτε ένα πακέτο με μεγαλύτερο όριο. Δεν επιβάλλουμε απροσδόκητα τέλη υπέρβασης για επιπλέον επισκέψεις, αλλά θα πρέπει να αναβαθμίσετε το πακέτο σας πριν το συνεχές υψηλό φορτίο επηρεάσει την απόδοση.
Μεταφέρετε το έργο στο GitHub, συνδέστε το repository και αναπτύξτε το στο Hostinger. Εάν μετακομίζετε από άλλον κεντρικό υπολογιστή, ενημερώστε τυχόν μεταβλητές περιβάλλοντος και ρυθμίσεις domain και, στη συνέχεια, δοκιμάστε την εφαρμογή μετά την πρώτη ανάπτυξη.

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