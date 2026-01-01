Φιλοξενία Bolt

Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν κατασκευαστεί με το Bolt.new σε λίγα λεπτά

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
φιλοξενία μπουλονιών

Απλή τιμολόγηση, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Αναπτύξτε τις εφαρμογές που δημιουργείτε με το Bolt.new σε αξιόπιστη φιλοξενία που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, ώστε να μπορείτε να το δοκιμάσετε με σιγουριά.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Από την ιδέα Bolt.new στην εφαρμογή live

Μεταφέρετε την εφαρμογή ή τον ιστότοπο που δημιουργείτε στο Bolt.new από πρωτότυπο σε παραγωγή χωρίς να αλλάξετε τη ροή εργασίας σας. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger σάς παρέχει μια απλή διαδρομή για την ανάπτυξη του έργου σας, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε από τον δημιουργημένο κώδικα σε μια ζωντανή εφαρμογή με λιγότερες ρυθμίσεις. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για Node.js, με τον χρόνο λειτουργίας και την κλιμάκωση να διαχειρίζονται για εσάς. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο για τη βελτίωση του προϊόντος που βλέπουν πραγματικά οι χρήστες σας.
φιλοξενία μπουλονιών

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Bolt

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Bolt.
Αυτό σημαίνει ότι θα αναπτύξετε την εφαρμογή Node.js που δημιουργήσατε στο Bolt.new σε έναν ενεργό διακομιστή, ώστε οι πραγματικοί χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Αυτό δίνει στο έργο σας ένα σταθερό χρόνο εκτέλεσης, διαχειριζόμενη υποδομή και μια δημόσια διεύθυνση URL αντί να το αφήσετε ως τοπικό πρωτότυπο.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση Node.js, τον διαχειριστή διεργασιών, τις ενημερώσεις ασφαλείας και το reverse proxy. Με τη φιλοξενία Hostinger Node.js, αυτές οι εργασίες διακομιστή χειρίζονται για εσάς, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί με το Bolt.new.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο GitHub, παραχωρήστε πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και αναπτύξτε τον κλάδο που θέλετε. Οι ενημερώσεις μπορούν στη συνέχεια να προωθηθούν μέσω του Git όπως ακριβώς συμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο έργο.
Υπάρχουν όρια προγράμματος για τους πόρους και την επισκεψιμότητα και, εάν η εφαρμογή σας αναπτυχθεί πέρα από αυτά, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση. Δεν προσθέτουμε χρεώσεις έκπληξης για υπέρβαση για κανονική χρήση, αλλά η διατηρούμενη υψηλή επισκεψιμότητα θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα.
Μεταφέρετε το έργο στο GitHub, συνδέστε το αποθετήριο στο Hostinger και αναπτύξτε το σε φιλοξενία Node.js. Εάν προέρχεστε από άλλον κεντρικό υπολογιστή, συνήθως μπορείτε να διατηρήσετε τον ίδιο κώδικα και να προσαρμόσετε μόνο μεταβλητές περιβάλλοντος, εντολές δημιουργίας ή ρυθμίσεις εκκίνησης.

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