Από την ιδέα Bolt.new στην εφαρμογή live

Μεταφέρετε την εφαρμογή ή τον ιστότοπο που δημιουργείτε στο Bolt.new από πρωτότυπο σε παραγωγή χωρίς να αλλάξετε τη ροή εργασίας σας. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger σάς παρέχει μια απλή διαδρομή για την ανάπτυξη του έργου σας, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε από τον δημιουργημένο κώδικα σε μια ζωντανή εφαρμογή με λιγότερες ρυθμίσεις. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για Node.js, με τον χρόνο λειτουργίας και την κλιμάκωση να διαχειρίζονται για εσάς. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση του διακομιστή και περισσότερο χρόνο για τη βελτίωση του προϊόντος που βλέπουν πραγματικά οι χρήστες σας.