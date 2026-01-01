Φιλοξενία Base44
Αναπτύξτε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με Base44 σε λίγα λεπτά
Απλή τιμολόγηση για φιλοξενία Base44
Οφέλη Business:
Τα πάντα στο Business, συν:
Οφέλη Business:
Τα πάντα στο Business, συν:
Από την ιδέα του Base44 στην εφαρμογή live, γρήγορα
Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.
1. Συνδέστε το έργο σας
Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.
2. Άμεση ανάπτυξη
Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.
3. Διαχείριση και κλιμάκωση
Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.