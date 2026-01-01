Από την ιδέα του Base44 στην εφαρμογή live, γρήγορα

Μεταφέρετε τις εφαρμογές και τα πρωτότυπα που δημιουργείτε με το Base44 από την ιδέα στην υλοποίηση, χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο που εργάζεστε. Η φιλοξενία Node.js της Hostinger σάς παρέχει μια απλή διαδρομή προς την παραγωγή, ώστε το έργο σας να μπορεί να μετακινηθεί από το τοπικό περιβάλλον σε μια εγκατάσταση έτοιμη για πραγματικούς χρήστες. Μόλις εκτελεστεί, η εφαρμογή σας παραμένει σε διαχειριζόμενη υποδομή, με τον χρόνο λειτουργίας και την κλιμάκωση να διαχειρίζονται εσείς. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για την αντιμετώπιση εργασιών διακομιστή και περισσότερο χρόνο για τη βελτίωση των λειτουργιών, τη διόρθωση σφαλμάτων και την αποστολή ενημερώσεων.