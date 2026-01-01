Φιλοξενία Angular

Αναπτύξτε εφαρμογές Angular με φιλοξενία Node.js που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας

Δωρεάν domain για 1 έτος
Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος
Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Από3,99/μήνα
Ξεκινήστε τώρα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
γωνιακή φιλοξενία

Απλή τιμολόγηση για φιλοξενία Angular

Φιλοξενήστε την εφαρμογή Angular σε αξιόπιστη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για παραγωγή. Εάν δεν σας ταιριάζει, η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών σας προσφέρει ηρεμία.
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δημοφιλέστερο
79% έκπτωση
Business
Περισσότερα εργαλεία και ισχύς για ανάπτυξη
18,99
3,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 191,52€ (κανονική τιμή 911,52€). Τιμή ανανέωσης 16,99€/μήνα.
5 Managed Node.js web εφαρμογές
50 ιστότοποι
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
50 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
5 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Οφέλη Business:

Περιλαμβάνεται σύνδεσμος
ΔΩΡΕΑΝ
Δημιουργία με Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Δωρεάν domain για 1 έτος
Διαχειριζόμενα πιστοποιητικά SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Παγκόσμιο εσωτερικό CDN
ΔΩΡΕΑΝ
Ενσωμάτωση του GitHub με αυτόματες αναπτύξεις
Αναπτύξεις που βασίζονται σε IDE
ΝΕΟ
Καθημερινά και κατά παραγγελία αντίγραφα ασφαλείας
Τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών
Διαχείριση κυκλοφορίας από AI Bots
Απεριόριστο εύρος ζώνης
Διαχειριζόμενη βάση δεδομένων MySQL
69% έκπτωση
Cloud Startup
20X περισσότερη ισχύς για τις ιστοσελίδες σας με Cloud hosting
25,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 48 μήνες με 383,52€ (κανονική τιμή 1.247,52€). Τιμή ανανέωσης 23,99€/μήνα.
10 Managed Node.js web εφαρμογές
ΝΕΟ
Απεριόριστο ιστότοποι
4 CPU πυρήνες
4 GB RAM
100 GB αποθηκευτικού χώρου NVMe, του πιο γρήγορου στον κόσμο
Απεριόριστο mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 έτος

Τα πάντα στο Business, συν:

Απολαύστε υποστήριξη από ειδικούς κατά προτεραιότητα – 24/7
Αποκτήστε επιπλέον έλεγχο και σταθερότητα με μια αποκλειστική διεύθυνση IP
Διαχειριστείτε την υψηλή κυκλοφορία με αυξημένη ισχύ για μία εβδομάδα ή μήνα
Υψηλότερες επιδόσεις βάσης δεδομένων & υψηλότερα όρια σύνδεσης
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Σχεδιασμένο για απόδοση εφαρμογών Angular

Αναπτύξτε την εφαρμογή Angular σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον ρύθμιση διακομιστή. Προωθήστε το έργο σας και η Hostinger χειρίζεται τη ροή χρόνου εκτέλεσης και ανάπτυξης, ώστε ο ιστότοπος ή η εφαρμογή που έχετε δημιουργήσει να τεθεί σε λειτουργία με λιγότερες δυσκολίες. Η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να παραμένει αξιόπιστη καθώς αλλάζει η κυκλοφορία, επομένως αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στη συντήρηση και περισσότερο χρόνο στην αποστολή ενημερώσεων. Αυτό σας δίνει μια απλούστερη διαδρομή από τον κώδικα στην παραγωγή, με φιλοξενία που παραμένει μακριά.
γωνιακή φιλοξενία

Εισάγετε τον κώδικά σας. Μετά αναλαμβάνουμε εμείς.

1. Συνδέστε το έργο σας

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, μεταφορτώστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI. Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές κατασκευής είναι αυτόματες και είστε έτοιμοι να στείλετε τον κώδικα.

2. Άμεση ανάπτυξη

2. Άμεση ανάπτυξη

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας Node.js web σε δευτερόλεπτα. Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση - όλα είναι υπό έλεγχο.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και κλιμακωθείτε με αυτοπεποίθηση. Παρακολουθήστε τις επιδόσεις, αντιστοιχίστε domains και αναδιατάξτε αυτόματα.

Δείτε τα πακέτα

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.
Ξεκινήστε
Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Angular

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Angular.
Η φιλοξενία Angular είναι το περιβάλλον παραγωγής όπου εκτελείται η εφαρμογή ή ο ιστότοπος Node.js που δημιουργήσατε με το Angular για πραγματικούς χρήστες. Είναι σημαντικό επειδή χρειάζεστε έναν διακομιστή που μπορεί να χειριστεί την ανάπτυξη, τις εξαρτήσεις χρόνου εκτέλεσης, τη δρομολόγηση και τον χρόνο λειτουργίας εκτός του τοπικού σας υπολογιστή.
Με ένα VPS, διαχειρίζεστε μόνοι σας το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση Node.js, τη διαχείριση διεργασιών, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Με τη φιλοξενία Node.js της Hostinger, η πλατφόρμα χειρίζεται το επίπεδο διακομιστή, ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε την εφαρμογή Angular χωρίς να συντηρείτε ολόκληρο το μηχάνημα.
Ναι. Συνδέστε τον λογαριασμό σας GitHub, εξουσιοδοτήστε την πρόσβαση στο ιδιωτικό αποθετήριο και αναπτύξτε το από το υποκατάστημα που θέλετε. Οι ενημερώσεις μπορούν να ληφθούν από το ίδιο ιδιωτικό αποθετήριο μετά από κάθε ώθηση.
Εάν η επισκεψιμότητα αυξηθεί πέρα από τα όρια του προγράμματός σας, τα αιτήματα ενδέχεται να περιοριστούν ή η απόδοση να υποβαθμιστεί μέχρι να κάνετε αναβάθμιση. Η Hostinger δεν το κρύβει αυτό πίσω από ασαφή χρέωση υπέρβασης. Η χωρητικότητα συνδέεται με το πρόγραμμα που επιλέγετε.
Μεταφέρετε το έργο σας στο GitHub ή εισαγάγετε τον υπάρχοντα κώδικα και, στη συνέχεια, συνδέστε το αποθετήριο στο Hostinger και αναπτύξτε το. Εάν μετακομίζετε από άλλον κεντρικό υπολογιστή, κατευθύνετε τον τομέα σας στη νέα εφαρμογή μετά την ανάπτυξη και επαληθεύστε τις μεταβλητές περιβάλλοντος και τις ρυθμίσεις δημιουργίας.

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