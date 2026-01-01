Φιλοξενία Angular

Σχεδιασμένο για απόδοση εφαρμογών Angular

Αναπτύξτε την εφαρμογή Angular σε φιλοξενία Node.js χωρίς επιπλέον ρύθμιση διακομιστή. Προωθήστε το έργο σας και η Hostinger χειρίζεται τη ροή χρόνου εκτέλεσης και ανάπτυξης, ώστε ο ιστότοπος ή η εφαρμογή που έχετε δημιουργήσει να τεθεί σε λειτουργία με λιγότερες δυσκολίες. Η εφαρμογή σας εκτελείται σε διαχειριζόμενη υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να παραμένει αξιόπιστη καθώς αλλάζει η κυκλοφορία, επομένως αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στη συντήρηση και περισσότερο χρόνο στην αποστολή ενημερώσεων. Αυτό σας δίνει μια απλούστερη διαδρομή από τον κώδικα στην παραγωγή, με φιλοξενία που παραμένει μακριά.