Avec le créateur de sites internet de Hostinger, le coût de création d'un site photographe varie entre 3,49 € et 4,49 €/mois. Tout dépend de la durée de votre plan : plus elle est longue, plus vous en aurez pour votre argent.

Si vous achetez notre plan pour 12 mois ou plus, vous pourrez enregistrer votre propre nom de domaine et créer 100 comptes email basés sur le nom domaine gratuitement. Votre site photographe paraîtra ainsi beaucoup plus professionnel et crédible.